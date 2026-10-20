باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد از وضعیت تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی گفت: در حال حاضر، برای تأمین سوخت تراکتورها با چالش‌های جدی مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که در ۱۰ روز گذشته، سهمیه سوخت در سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قطع شده و حتی امکان دریافت همین سهمیه ناچیز نیز وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سهمیه فعلی سوخت تراکتورها تنها برای سه روز در ماه کفایت می‌کند، افزود: با این شرایط، کشاورزان ناچارند سوخت موردنیاز خود را از بازار آزاد و از طریق قاچاق تهیه کنند یا به دلیل نبود سوخت، عملیات کشت را متوقف سازند.

عالمی با بیان اینکه بخش کشاورزی سهم اندکی از کل سوخت مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: با توجه به اینکه کل نیاز بخش کشاورزی تنها سه درصد از سوخت بخش حمل‌ونقل کشور را تشکیل می‌دهد، صرفه‌جویی در این حوزه تأثیر چندانی بر رفع ناترازی سوخت ندارد؛ اما در مقابل، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی کشور وارد کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به وضعیت تأمین نهاده‌ها بیان کرد: در حال حاضر، کود اوره تا حدی تأمین شده و در زمینه کود پتاس نیز مشکلی نداریم. تنها چالش موجود، افزایش قیمت‌هاست که موجب شده کشاورزان با کمبود نقدینگی مواجه شوند؛ ازاین‌رو، خواستار تخصیص تسهیلات حمایتی به کشاورزان هستیم تا از کاهش بهره‌وری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در زمینه تأمین بذر نیز هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و بذر اصلاح‌شده به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.