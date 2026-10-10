باشگاه خبرنگاران جوان -هادی حق‌شناس امروز (شنبه) در آیین بزرگداشت روز مدیریت بحران در گلزار شهدای رشت، با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های امدادی و اجرایی استان در حوادث مختلف، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها، آمادگی در برابر مخاطرات و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، اظهار کرد: مجموعه‌هایی همچون جمعیت هلال‌احمر، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس، شهرداری‌ها، شرکت‌های حوزه انرژی، هواشناسی و سایر نهادهای مرتبط، متناسب با وظایف خود باید در زمان وقوع حوادث در میدان حضور داشته باشند.

استاندار گیلان با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با مدیریت بحران افزود: هدف از برگزاری این جلسات، افزایش هماهنگی، یادآوری مسئولیت‌ها و مشخص‌شدن وظایف دستگاه‌هاست تا هر مجموعه در زمان وقوع حادثه، از اقدامات مورد انتظار آگاهی داشته باشد.

حق‌شناس با تأکید بر نقش زمان در نجات جان انسان‌ها تصریح کرد: در بسیاری از حوادث، چند ثانیه می‌تواند در نجات جان مصدومان و کاهش خسارات تعیین‌کننده باشد. این موضوع در آتش‌سوزی، سیل، زلزله، تصادفات و سایر حوادث اهمیت ویژه‌ای دارد و سرعت عمل نیروهای امدادی و نحوه اقدام افراد حاضر در صحنه، نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری همایش جراحان مغز و اعصاب در گیلان گفت: حضور جمع قابل‌توجهی از متخصصان این حوزه در استان، اهمیت دانش تخصصی و تبادل تجربه را در ارتقای خدمات سلامت نشان می‌دهد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به بارندگی‌ها و آب‌گرفتگی‌های اخیر در رشت اظهار کرد: در جریان این حوادث، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و نیروهای امدادی در صحنه حضور داشتند و اقدامات لازم را انجام می‌دادند؛ با این حال، انتشار تصاویر قدیمی در فضای مجازی می‌تواند موجب برداشت نادرست از شرایط موجود شود.

حق‌شناس با اشاره به بازنشر فیلمی قدیمی از عملیات امداد و نجات با قایق در فضای مجازی افزود: این فیلم مربوط به حادثه اخیر رشت نبود، اما انتشار مجدد آن باعث شد برخی مسئولان تصور کنند شهر با شرایط مشابهی مواجه شده است و درباره وضعیت موجود پیگیری‌هایی انجام دهند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی در کنار ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، می‌تواند زمینه انتشار اطلاعات نادرست را نیز فراهم کند، خاطرنشان کرد: انتشار تصاویر قدیمی یا اخبار نادرست، افکار عمومی را دچار ابهام می‌کند و دستگاه‌های مسئول را ناگزیر به اصلاح اطلاعات و ارائه توضیحات تکمیلی می‌سازد.

استاندار گیلان، اطلاع‌رسانی فعال و مسئولانه را یکی از الزامات مدیریت بحران دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول باید در نخستین فرصت، اطلاعات دقیق و معتبر را در اختیار مردم قرار دهند تا از شکل‌گیری روایت‌های نادرست و افزایش نگرانی‌های عمومی جلوگیری شود.

حق‌شناس با تأکید بر اهمیت روایت نخست در مدیریت افکار عمومی افزود: شرکت‌های حوزه برق و انرژی، هواشناسی، اداره‌کل مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر باید اطلاع‌رسانی به‌موقع را متناسب با حوزه مسئولیت خود در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: اگر هر دستگاه اطلاعات صحیح را در زمان مناسب منتشر کند، مردم می‌توانند اخبار مورد نیاز خود را از منابع معتبر دریافت کنند و زمینه برای انتشار شایعات و اخبار نادرست کاهش می‌یابد.

استاندار گیلان با اشاره به حضور سریع مسئولان و نیروهای امدادی در یکی از حوادث مرتبط با حمله به شهر رشت و شهرک صنعتی سپیدرود اظهار کرد: در آن حادثه، با وجود احتمال حمله مجدد، مسئولان و نیروهای مختلف، از جمله فرماندار و فرماندهان، در صحنه حضور داشتند. این موضوع نشان‌دهنده آمادگی دستگاه‌ها برای حضور در شرایط حساس است؛ با این حال، لازم است اقدامات انجام‌شده نیز به‌درستی و در زمان مناسب به اطلاع مردم برسد.

حق‌شناس همچنین با اشاره به غرق‌شدن یک دانش‌آموز نخبه، بر ضرورت گسترش آموزش‌های پیشگیرانه و مهارت‌های امداد و نجات در مدارس تأکید کرد و گفت: در کنار برنامه‌های آموزشی و فوق‌برنامه دانش‌آموزان، لازم است آموزش مهارت‌های اولیه امداد و نجات و آشنایی با اصول ایمنی در مواجهه با حوادث، جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

در پایان این مراسم، به مناسبت بزرگداشت روز مدیریت بحران، گلزار شهدای رشت با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان گلباران شد و حاضران با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

منبع:روابط عمومی