باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمدرضا شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اختلالات سلامت روان در بین مردم گفت: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در کشور، حدود ۲۵/۱ درصد از افراد بالای ۱۵ سال مبتلا به اختلالات روان پزشکی هستند. طبق مطالعات انجام شده نیاز به مداخلات روان پزشکی بیشتر در حوزه اضطراب و استرس است.

به گفته وی، با انجام مداخلات روان پزشکی، مشکلات روحی و روانی ناشی از جنگ و شرایط بحران قابل درمان هستند؛ عدم مداخلات به موقع در حوزه اختلالات روانی ناشی از شرایط بحرانی، این اختلال را تبدیل به مشکلات مزمن روحی و روانی می‌کند.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تاکید کرد: وزارت بهداشت اقدامات و مداخلات روانی به ویژه در مناطق بیشر آسیب دیده در دوران جنگ را انجام داده است. همچین این وزارتخانه اقدام به برگزاری چندین کارگاه آموزشی مخصوص روان شناسان و تولید محتوا‌های آموزشی در حوزه سلامت روان کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت غربالگری و مداخلات تخصصی قرار گرفته‌اند؛ سامانه ۱۹۰ با حضور ۷۰۰ روانشناس به مردم مشاوره‌های روانشناسی به صورت رایگان ارائه می‌دهد.

شالبافان بیان کرد: اکنون مراکز سراج به صورت رایگان به افراد خدمات روانشناسی ارائه داده و در صورت نیاز مراجعه کنندگان به مراکز تخصصی ارجاع داده می‌شوند.

وی تاکید کرد: درحال حاضر ۱۴۸ مرکز سراج به خصوص در شهرستان میناب خدمات روان شناسی رایگان به مردم ارائه می‌دهند.

شالبافان اضافه کرد: در حال حاضر اقدامات مداخلات روانشناسی و پیگیری وضعیت سلامت روان مردم میناب توسط همکاران انجام می‌شود و ۲۱۰۰۰ نفر از خانوار‌های شهرستان میناب تحت درمان و مراقبت سلامت روان خانه به خانه قرار گرفته‌اند.