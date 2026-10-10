با آغاز عملیات برداشت خرما در زرین‌دشت، شهرستان زرین‌دشت به عنوان یکی از قطب‌های تأمین محصولات باغی، شاهد تولید یک‌هزار و ۴۰۰ تن محصول در فصل جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یوسفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از آغاز برداشت خرما از سطح ۳۵۰ هکتار از باغات این شهرستان خبرداد و اظهار کرد: برداشت محصول خرما از نخلستان‌های شهرستان زرین‌دشت از اوایل مهرماه آغاز شده و با توجه به روند رسیدن محصول، تا اوایل آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

 یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان زرین‌دشت در زمینه تولید محصولات باغی و به‌ویژه خرما افزود: این شهرستان دارای ۷۰۰ هکتار نخیلات است که از این میزان، حدود ۳۵۰ هکتار به مرحله باردهی رسیده و هر ساله بخشی از نیاز بازار به این محصول را تأمین می‌کند.

او ادامه داد: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود از سطح نخیلات بارور شهرستان، بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ تن محصول خرما و رطب تولید شود که پس از برداشت، به بازار‌های مصرف عرضه خواهد شد. بخشی از این محصول ظرفیت عرضه در بازار‌های خارج از کشور را نیز دارد و می‌تواند در رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بخش کشاورزی منطقه نقش مؤثری ایفا کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین‌دشت با اشاره به میزان برداشت رطب در سال جاری تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ تن رطب از نخلستان‌های شهرستان برداشت و به بازار مصرف عرضه شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در ادامه فصل برداشت، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تن خرما از نخیلات بارور شهرستان برداشت شود.

او با بیان اینکه تنوع ارقام خرما از ظرفیت‌های مهم نخلستان‌های زرین‌دشت به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: شاهانی، خاصویی، پیارم، زاهدی، لشت و زرد از جمله ارقام خرمای تولیدی این شهرستان هستند که هرکدام از نظر ویژگی‌های ظاهری، کیفیت، بافت و زمان رسیدن، خصوصیات متفاوتی دارند. وجود این تنوع رقمی، زمینه عرضه محصولات متناسب با سلیقه و نیاز بازار‌های مختلف را فراهم می‌کند.

یوسفی با تأکید براهمیت کیفیت محصول تولیدی در نخلستان‌های شهرستان اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های خرمای تولیدی زرین‌دشت، مرغوبیت محصول است که استفاده کمتر از سموم شیمیایی در نخلستان‌ها از جمله عوامل مؤثر در این زمینه به شمار می‌رود.

توجه به اصول فنی در مدیریت باغ‌ها و رعایت توصیه‌های کارشناسی می‌تواند در حفظ کیفیت محصول و افزایش قابلیت عرضه آن به بازار‌های مصرف مؤثر باشد.

او همچنین با اشاره به اهمیت برداشت به‌موقع محصول افزود: رعایت زمان مناسب برداشت و دقت در مراحل جمع‌آوری و نگهداری خرما، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول و کاهش ضایعات دارد.

عرضه محصول با کیفیت مطلوب می‌تواند به افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و تقویت جایگاه خرمای تولیدی شهرستان در بازار کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین‌دشت در پایان با اشاره به اهمیت نخیلات در اقتصاد بخش کشاورزی منطقه‌خاطرنشان کرد: تولید خرما علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار به محصولات باغی، زمینه ایجاد اشتغال فصلی در مراحل برداشت، جمع‌آوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و عرضه محصول را فراهم می‌کند.

توسعه ظرفیت‌های تولیدی و توجه به ارتقای کیفیت و بازاریابی مناسب محصولات خرما می‌تواند در افزایش ارزش اقتصادی این محصول و تقویت درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان نقش بسزایی داشته باشد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: رطب ، خرما ، زرین دشت ، جهاد کشاورزی
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