رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان کردستان گفت: پس از کاهش نسبی ناپایداری‌ها در روز‌های یکشنبه و دوشنبه، سامانه بارشی جدیدی از روز سه‌شنبه وارد استان می‌شود و رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد را به دنبال خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- نشمیل احمدیانی اظهار کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۷، امروز شنبه آسمان استان ابری همراه با وزش نسبتاً شدید باد و غبار رقیق است و در برخی ساعات نیز رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد.

وی افزود: شدت و مقدار بارش‌ها در نیمه جنوبی استان، به‌ویژه در مناطق مریوان، سروآباد، کامیاران و بانه، بیشتر از سایر نواحی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی کردستان بیان کرد: در روز‌های یکشنبه و دوشنبه از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود، اما احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان همچنان وجود دارد.

احمدیانی ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه، با ورود سامانه بارشی دیگر، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در بعضی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. وی با اشاره به پیامد‌های احتمالی این شرایط، بر توجه شهروندان به هشدار‌های هواشناسی و احتیاط در تردد‌های جاده‌ای و حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد. 

وی گفت: دمای هوا طی سه روز آینده نوسان قابل‌ملاحظه‌ای نخواهد داشت؛ بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیشینه دمای سنندج از ۲۴ درجه در امروز شنبه به ۲۷ درجه در روز دوشنبه می‌رسد و در ادامه هفته بین ۲۵ تا ۲۶ درجه باقی می‌ماند.

بر پایه این گزارش، هزارکانیان با کمینه دمای ۳ درجه در بامداد دوشنبه، سردترین نقطه پیش‌بینی‌شده استان در این بازه خواهد بود و کامیاران نیز با بیشینه دمای ۲۷ درجه در روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از گرم‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود

برچسب ها: کردستان ، هواشناسی، ، بارش بارن
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