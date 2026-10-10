باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آوی گیل، رئیس پیشین دفتر نظامی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دفتر نخست‌وزیری را به دست‌کاری اسناد مربوط به حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ متهم کرد و گفت پس از تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی، اسناد و شهادت خود را در اختیار آن قرار خواهد داد.

گیل در مصاحبه با شبکه ۱۲ اسرائیل مدعی شد یکی از تندنویسان دفتر نخست‌وزیری در ژانویه ۲۰۲۴ به او گفته است که رئیس دفتر نتانیاهو دستور تغییر زمان ثبت‌شده یک تماس تلفنی را از ساعت ۶:۴۰ به ۶:۲۹ صبح روز ۷ اکتبر صادر کرده بود. به گفته گیل، این تندنویس اعلام کرده بود که اطلاعات ثبت‌شده در رایانه با زمان درخواستی مطابقت ندارد.

گیل گفت پس از این اتفاق، روایت تندنویس را در یادداشتی خطاب به دادستان کل ثبت کرده و خواستار بررسی نسخه‌های اصلی ضبط‌شده، به‌جای اتکای صرف به رونوشت‌ها، شده است. این ادعا‌ها هنوز در چارچوب یک تحقیق دولتی مستقل بررسی نشده‌اند.

رئیس پیشین دفتر نظامی نتانیاهو همچنین گفت مقام‌های امنیتی پیش از حملات، پیشنهاد‌هایی برای انجام عملیات هدفمند در غزه مطرح کرده بودند که به گفته او مورد پذیرش قرار نگرفت. وی گزارش مربوط به هشدار رونن بار، رئیس وقت شاباک، به نتانیاهو در ژوئیه ۲۰۲۳ درباره احتمال وقوع جنگ را تأیید کرد، اما تأکید داشت که این هشدار مشخصاً درباره حمله قریب‌الوقوع از غزه نبوده است.

گیل همچنین گفت نمی‌تواند گزارش‌ها درباره دریافت هشدار از مصر یا امارات پیش از حملات را تأیید کند.

نتانیاهو اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و گیل را مسئول ناکامی‌های مرتبط با حملات ۷ اکتبر دانسته است. این مناقشه در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل، بر اختلافات سیاسی درباره مسئولیت ناکامی‌های امنیتی پیش از حملات افزوده است.

منبع: آناتولی