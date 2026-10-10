بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی عوارض آزادراهی؛ وصول کمتر از ۵۰ درصد مطالبات

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، با اشاره به وضعیت عوارض آزادراه تهران ـ شمال اظهار کرد: این آزادراه یکی از کریدور‌های مهم حمل‌ونقل کشور است که از دهلیز البرز عبور می‌کند. ساخت این آزادراه به دلیل برخورداری از تونل‌ها و پل‌های متعدد، هزینه‌بر است و نگهداری آن نیز هزینه‌های بالایی دارد.

وی با بیان اینکه آزادراه تهران ـ شمال علاوه بر نقش حمل‌ونقلی، به‌عنوان یک کریدور گردشگری و مسیر دسترسی شهروندان به استان‌های شمالی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: مبنای تعیین نرخ عوارض آزادراهی، گزارش‌های هزینه و درآمد است که در آن هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری بررسی می‌شود.

دوستی ادامه داد: براساس بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سرمایه‌گذاران آزادراهی اختیار دارند نرخ عوارض پروژه‌های خود را ابلاغ و اجرا کنند؛ با این حال، گزارش‌های هزینه و درآمد سرمایه‌گذاران در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و تلاش می‌کنیم با کنترل و تعدیل ارقام پیشنهادی، هم سطح خدمات آزادراه‌ها ارتقا پیدا کند و هم عوارض پرداختی مردم در سطح مناسبی قرار گیرد.

عوارض آزادراه تهران ـ شمال؛ ۲۶۰ هزار تومان در مسیر رفت

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با اشاره به نرخ عوارض آزادراه تهران ـ شمال گفت: در روز‌های عادی، عوارض عبور از تهران به سمت چالوس ۲۶۰ هزار تومان و عوارض مسیر برگشت حدود ۵۲۰ هزار تومان است. هزینه‌های مربوط به نگهداری، تجهیزات ایمنی، مدیریت ترافیک و بهره‌برداری از این آزادراه در تعیین نرخ عوارض مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه آزادراه تهران ـ شمال به دلیل برخورداری از تونل‌های متعدد، به تجهیزات هوشمند و سامانه‌های نظارتی نیاز دارد، افزود: جت‌فن‌های تونلی، سیستم‌های روشنایی، خط‌کشی، علائم و تجهیزات مدیریت ترافیک از جمله مواردی هستند که برای حفظ ایمنی و کیفیت خدمات این مسیر باید به‌طور مستمر نگهداری و بهسازی شوند.

دوستی تأکید کرد: هدف این است که شهروندان بتوانند از مزایای این مسیر، از جمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش سوانح، بهره‌مند شوند و در عین حال، هزینه عوارض نیز تا حد امکان متناسب و قابل قبول باشد.

وی با اشاره به مشکلات وصول عوارض آزادراهی تصریح کرد: بخشی از کاربران از پرداخت عوارض الکترونیکی خودداری می‌کنند و مجموع عوارض پرداخت‌نشده آزادراهی کشور به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در شرایطی که کمتر از ۵۰ درصد عوارض آزادراهی وصول می‌شود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور ادامه داد: عدم وصول کامل عوارض بر توان سرمایه‌گذاران برای تأمین هزینه‌های نگهداری، بهسازی، روشنایی تونل‌ها، تعمیر جت‌فن‌ها، خط‌کشی و نصب علائم اثر می‌گذارد و در نهایت می‌تواند سطح خدمات آزادراه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

دوستی با بیان اینکه بخشی از مطالبات عوارض آزادراهی از سال ۱۳۹۸ انباشته شده است، گفت: برخی خودرو‌های سنگین و وسایل نقلیه عبوری در حوزه ترانزیت، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بدهی عوارض آزادراهی دارند. با توجه به گذشت زمان و تورم، ارزش واقعی این مطالبات نیز کاهش یافته است.

وی افزود: برای افزایش وصول عوارض، لازم است دستگاه‌های مختلف از جمله نهاد‌های مرتبط با بیمه شخص ثالث، معاینه فنی، بانک مرکزی و سایر سامانه‌های مرتبط همکاری کنند تا امکان پیگیری و وصول بدهی‌ها از مسیر‌های قانونی فراهم شود.

دوستی با اشاره به اینکه پیگیری این موضوع در جلسات تخصصی و کمیسیون‌های مجلس طی بیش از دو سال گذشته ادامه داشته است، اظهار کرد: با وجود طرح موضوع در فرآیند‌های بودجه‌ای و جلسات کارشناسی، هنوز سازوکار جامعی برای اجرای کامل این موضوع محقق نشده است.