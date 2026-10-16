ایران نهمین تولیدکننده تخم مرغ در دنیا/ سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۵ کیلوست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی با بیان اینکه میزان مصرف تخم‌مرغ در کشور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است، اظهار کرد: سرانه مصرف تخم‌مرغ در ایران با متوسط جهانی برابری می‌کند، اما در مقایسه با کشورهایی که سرانه مصرف بالاتری دارند، همچنان فاصله وجود دارد.

وی با اشاره به راهکارهای افزایش مصرف تخم‌مرغ در کشور افزود: فرهنگ‌سازی درباره ارزش غذایی تخم‌مرغ و نقش آن در تأمین نیازهای پروتئینی خانوارها، در کنار کاهش هزینه تولید و عرضه مواد اولیه با قیمت مناسب به تولیدکنندگان، می‌تواند به افزایش سرانه مصرف این محصول کمک کند.

کاشانی با بیان اینکه هزینه تمام‌شده تولید در کشور بالاست، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و نقش رسانه ملی در فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف تخم‌مرغ تأکید کرد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، سرانه فعلی مصرف تخم‌مرغ در کشور را حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال اعلام کرد و گفت: از نظر ظرفیت تولید، محدودیتی برای افزایش سرانه مصرف وجود ندارد و امکان تولید معادل ۳۵ کیلوگرم تخم‌مرغ به ازای هر نفر در سال در کشور فراهم است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۲.۷ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور تصریح کرد: در صورت تحقق این ظرفیت، ایران می‌تواند در جمع چهار کشور نخست تولیدکننده تخم‌مرغ در جهان قرار گیرد.