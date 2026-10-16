ایران نهمین تولیدکننده تخم مرغ در دنیا/ سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۵ کیلوست

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به ظرفیت بالای تولید تخم‌مرغ در کشور گفت: ایران در حال حاضر نهمین تولیدکننده تخم‌مرغ در جهان است و براساس آمار، ظرفیت تولید سالانه ۲.۷ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  حمیدرضا کاشانی با بیان اینکه میزان مصرف تخم‌مرغ در کشور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است، اظهار کرد: سرانه مصرف تخم‌مرغ در ایران با متوسط جهانی برابری می‌کند، اما در مقایسه با کشورهایی که سرانه مصرف بالاتری دارند، همچنان فاصله وجود دارد.

وی با اشاره به راهکارهای افزایش مصرف تخم‌مرغ در کشور افزود: فرهنگ‌سازی درباره ارزش غذایی تخم‌مرغ و نقش آن در تأمین نیازهای پروتئینی خانوارها، در کنار کاهش هزینه تولید و عرضه مواد اولیه با قیمت مناسب به تولیدکنندگان، می‌تواند به افزایش سرانه مصرف این محصول کمک کند.

کاشانی با بیان اینکه هزینه تمام‌شده تولید در کشور بالاست، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و نقش رسانه ملی در فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف تخم‌مرغ تأکید کرد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، سرانه فعلی مصرف تخم‌مرغ در کشور را حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال اعلام کرد و گفت: از نظر ظرفیت تولید، محدودیتی برای افزایش سرانه مصرف وجود ندارد و امکان تولید معادل ۳۵ کیلوگرم تخم‌مرغ به ازای هر نفر در سال در کشور فراهم است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۲.۷ میلیون تن تخم‌مرغ در کشور تصریح کرد: در صورت تحقق این ظرفیت، ایران می‌تواند در جمع چهار کشور نخست تولیدکننده تخم‌مرغ در جهان قرار گیرد.

 

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
خبرهای مرتبط
قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ ۲۰ هزار تومان است
پتانسیل صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف وجود دارد
قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۵۰۰ هزار تومان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازار خودرو زیر فشار نوسان ارز و افت عرضه/ خریداران به بازار کارکرده‌ها کوچ کردند
صندوق بین المللی پول در ارزیابی‌های خود رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج و محور چالوس
توسعه همکاری‌ها و ارتقای سازوکار‌های تجارت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
امکان تأمین ارز واحدهای غیرتولیدی مناطق آزاد از طریق مرکز مبادله فراهم شد
اکتان‌افزاها جایگزین نظارت بر کیفیت بنزین نیستند
هدف نهضت ملی مسکن، تأمین خانه‌ای در شأن مردم است + فیلم
ایران نهمین تولیدکننده تخم مرغ در دنیا/ سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۵ کیلوست
۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود
آخرین اخبار
۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود
ایران نهمین تولیدکننده تخم مرغ در دنیا/ سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۵ کیلوست
هدف نهضت ملی مسکن، تأمین خانه‌ای در شأن مردم است + فیلم
اکتان‌افزاها جایگزین نظارت بر کیفیت بنزین نیستند
توسعه همکاری‌ها و ارتقای سازوکار‌های تجارت در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
امکان تأمین ارز واحدهای غیرتولیدی مناطق آزاد از طریق مرکز مبادله فراهم شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج و محور چالوس
بازار خودرو زیر فشار نوسان ارز و افت عرضه/ خریداران به بازار کارکرده‌ها کوچ کردند
صندوق بین المللی پول در ارزیابی‌های خود رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند
ورود سامانه بارشی جدید کشور از روز جمعه
آبرسانی به ۵۶۱۵ روستا از ابتدای اجرای برنامه هفتم
بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن در شهرهای کوچک و میانی تا پایان آبان
زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد؛ دو وزارتخانه آماده اجرای آزمایشی
ایران آماده همکاری با کشور‌های منطقه برای توسعه حمل‌ونقل ارزان و روان است + فیلم
بازگشایی ۹۰ روزه کارت‌های بازرگانی مسدودشده واحدهای تولیدی صادرات‌محور
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۳ مهر
همتی: اولویت ارزی بانک مرکزی، تامین کالا‌های اساسی مردم است
تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شهری با پیگیری مستمر تعهدات استان‌ها + فیلم