رئیس دفتر سیاسی حماس، در دیدار با وزیر خارجه ترکیه، درباره بحران انسانی غزه، اجرای توافق‌ها و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، به همراه هیئتی از رهبران این جنبش با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار کرد و درباره تحولات فلسطین، وضعیت انسانی غزه و نقش آنکارا در حمایت از فلسطینی‌ها گفت‌و‌گو کرد.

الحیه در این دیدار با اشاره به بحران انسانی غزه، بر ضرورت اجرای توافق‌های حاصل‌شده، توقف نقض مفاد آنها و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد. تحولات کرانه باختری، قدس شرقی و مسجدالاقصی و وضعیت اسرای فلسطینی نیز از دیگر محور‌های رایزنی دو طرف بود.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین آمادگی این جنبش را برای مشارکت در گفت‌وگوی ملی فراگیر با هدف تحقق وحدت فلسطینی‌ها، بازسازی نهاد‌های ملی و تدوین برنامه‌ای مشترک برای پیگیری اهداف ملی اعلام کرد.

الحیه از حمایت‌های سیاسی، دیپلماتیک و انسانی ترکیه از فلسطینی‌ها قدردانی کرد و خواستار تداوم این حمایت‌ها شد.

فیدان نیز بر ادامه تلاش‌ها برای توقف حملات، اجرای توافق‌ها و تأمین نیاز‌های فوری مردم غزه تأکید کرد و حمایت آنکارا از تحقق وحدت ملی فلسطین را مورد توجه قرار داد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنبش حماس ، وزیر خارجه ترکیه
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