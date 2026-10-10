رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته با استفاده از ۳۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی روز شنبه با اشاره به اینکه استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای جرم است، اظهار کرد: استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران برای فرار از اظهار و پرداخت مالیات، دور زدن قانون و به منظور عدم پرداخت تعهدات ارزی انجام می‌شود که همه اینها نه تنها جرم بلکه در شرایط موجود خیانت به یک ملت است؛ از این رو مقابله با اینگونه افراد موجود جزو اولویت‌های این پلیس است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در این رابطه کارآگاهان پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا با رصد و پیگیری، فعالیت‌های یک شرکت که با استفاده از ۳۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای فعالیت تجاری غیرقانونی داشتند را شناسایی و مورد هدف قرار دادند.

وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد اعضای این باند سازمان یافته، در طول فعالیت ناسالم تجاری خود مقدار ۱.۷میلیارد یورو عدم ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند.

سردار رحیمی گفت: در این پرونده پلیس ۱۰۵ نفر از مطلعان و اعضای این شبکه سازمان یافته را احضار یا دستگیر کرد و این پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خطاب به فعالان اقتصادی اظهار کرد: تجار بدانند که استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای جرم است و پیگیرد قانونی دارد و پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه بدون هیچ اغماضی انجام خواهد شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، کارت بازرگانی
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