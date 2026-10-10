باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس جدیدترین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۰۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر واریز شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸۲ درصد افزایش دارد.

آنچه که این داده را برجسته می‌کند این است که عوارض ارزش افزوده تنها یک منبع درآمدی برای دولت نیست و بخشی از آن به صورت مستقیم در اختیار مدیریت شهری و روستایی، مناطق فاقد دهیاری و امور عشایر قرار می‌گیرد. در واقع تغییرات این منابع می‌تواند تصویری از میزان منابعی باشد که از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده به سطوح محلی اقتصاد منتقل می‌شود.

در میان این بخش‌ها، شهرداری‌ها همچنان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده عوارض هستند. بر اساس داده‌های سازمان امور مالیاتی، میزان عوارض واریزی به حساب شهرداری‌ها از ۹۱ هزار و ۴۵ میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۶۸ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان در نیمه نخست امسال رسیده که معادل رشد ۸۵ درصدی است.

دهیاری‌ها نیز در همین دوره شاهد افزایش منابع دریافتی بوده‌اند. عوارض واریزی به حساب دهیاری‌ها از ۱۹ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته با رشد ۷۳ درصدی به ۳۴ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است.

فرمانداری‌ها نیز که بخشی از منابع مربوط به روستا‌های فاقد دهیاری را دریافت می‌کنند، در نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان عوارض دریافت کرده‌اند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان بود و به این ترتیب ۷۶ درصد افزایش یافته است.

سهم ادارات کل امور عشایر نیز از این منابع در نیمه نخست سال جاری به یک هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ یک هزار و ۷۵ میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد ۶۷ درصدی است. در مجموع چهار بخش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایر، طی شش‌ماه نخست امسال نزدیک به ۹۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان بیشتر از مدت مشابه سال گذشته عوارض دریافت شده است.

افزایش ۹۲ درصدی سهم مالیات سلامت

اما افزایش منابع تنها به مدیریت شهری و روستایی محدود نمانده است. در بخش سلامت نیز سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات سلامت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۷۱ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در شش ماهه نخست سال گذشته ۳۷ هزار و ۱۳ میلیارد تومان بود. منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت از این محل ۹۲ درصد افزایش یافته است.

رشد ۹۳ درصدی سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش

در بخش دیگری از وصول عوارض ارزش افزوده نیز سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش که ۰/۲۷ درصد تعیین شده، در نیمه نخست سال جاری به ۶ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان بود و رشد حدود ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد.

آنچه مشخص است، این ارقام از یک تغییر مهم در مسیر توزیع منابع مالیاتی حکایت دارد؛ نشان به آن نشان بخشی از مالیاتی که در سطح ملی وصول می‌شود، پس از طی سازوکار قانونی، به منابع مالی شهرها، روستاها، مناطق عشایری و بخش‌هایی مثل سلامت، آموزش و ورزش تبدیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسئول وصول و توزیع این عوارض میان بخش‌های تعیین‌شده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام)، شهر‌داری‌ها و دهیاری‌های کل کشور موظفند ۴۰ درصد منابع حاصل از عوارض دریافتی از محل مالیات برارزش افزوده را با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌های مربوطه صرف بازسازی و ساخت منازل مسکونی آسب‌دیده در جنگ رمضان نمایند. درصورت عدم مصرف کامل این منابع در شهر‌داری‌ها و دهیاری‌ها، مازاد آن می‌بایست به حساب خاص وزارت کشور جهت بازسازی سایر نقاط کشور واریز شود.