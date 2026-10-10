سخنگوی کرملین، اعلام کرد پوتین با هماهنگی پزشکیان، دیدگاه تهران درباره راه‌حل احتمالی پایان درگیری را به دونالد ترامپ منتقل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با هماهنگی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدگاه تهران درباره راه‌حل احتمالی برای پایان دادن به درگیری را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، منتقل کرده است.

پسکوف این موضوع را در تشریح رایزنی‌های اخیر پوتین و ترامپ مطرح کرد؛ گفت‌و‌گو‌هایی که در آن، علاوه بر پرونده ایران، دورنمای حل‌وفصل بحران اوکراین و روابط دوجانبه مسکو و واشنگتن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پوتین پیش‌تر در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی کرملین منتشر شد، اعلام کرده بود که در تماس تلفنی ۹ اکتبر با همتای آمریکایی خود، بخش قابل توجهی از گفت‌و‌گو به چشم‌انداز حل بحران اوکراین اختصاص داشته و تحولات مرتبط با ایران و روابط دوجانبه نیز بررسی شده است.

در همین زمینه، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، گفت پوتین در گفت‌و‌گو با ترامپ تأکید کرده است که فرصت‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسئله ایران به پایان نرسیده و دستیابی به توافق با تهران همچنان امکان‌پذیر و ضروری است.

اوشاکوف افزود که پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم به‌شدت غنی‌شده ایران به خاک روسیه، به‌عنوان یکی از راهکار‌های احتمالی برای خروج از بن‌بست کنونی، همچنان پابرجاست.

به گفته دستیار رئیس‌جمهور روسیه، ترامپ به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی پوتین بی‌توجه نبوده و از مشارکت مسکو در تلاش‌ها برای حل مسائل مرتبط با ایران استقبال کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسکو بر تداوم مسیر دیپلماسی و استفاده از ظرفیت‌های خود برای کمک به دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن تأکید دارد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: سخنگوی کرملین ، ایران و روسیه ، جنگ ایران و آمریکا
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