تیم هیات اسکیت مازندران عنوان قهرمانی را مسابقات اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بانوان کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بانوان با شرکت ۱۰ تیم و به مدت ۲ روز در سالن ورزشی آموزش و پرورش نوشهر برگزار شد که در پایان تیم هیات اسکیت مازندران موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در دیدار فینال تیم هیات اسکیت استان مازندران با نتیجه ۶ بر ۳ پارمیس تهران را از پیش رو بردارد و بر سکوی قهرمانی بایستد.

در دیدار رده‌بندی نیز سپاهان نوین اصفهان با مقابل تیم دوم شهرداری فردوس خراسان جنوبی عنوان سوم را کسب کرد.

دیدار فینال رقابت‌ها با حضور حسین خیری نیا رئیس فدراسیون اسکیت، سرپرست نایب رییسی و سرپرست دبیرکلی این فدراسیون، لیلا عرب مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و رضوی رئیس اداره ورزش و جوانان نوشهر و جمع دیگری از مسئولان برگزار شد.

حسین خیری نیا رئیس فدراسیون اسکیت در آئین پایانی مسابقات اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بانوان در نوشهر با تقدیر از تشکر از عوامل برگزاری، گفت: تقریبا ۳ ماه است که به عنوان خادم اسکیت ایران در خدمت شما هستم و امروز دوازدهمین مسابقه‌ای است که در این مدت به صورت فشرده برگزار شده.

او افزود: فردا اعزام تیم ملی اسکیت سرعت را به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ پاراگوئه در پیش داریم که کاری بسیار سخت بود که با تلاش یک تیم کاری این اتفاق رقم خورد. امیدواریم که امیر مهدی یاحقی و یسنا حق نظری از این رقابت‌ها با دست پر به خانه برگردند.

خیری نیا در ادامه گفت: به تیم‌های برتر مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان تبریک می‌گویم و از ۷ تیم دیگر شرکت کننده نیز تشکر می‌کنم که با حضور خود، گرما بخش برگزاری رقابت‌ها شدند.

رئیس فدراسیون اسکیت در پایان افزود: سطح کیفی مسابقات امسال، بالاتر از سال گذشته بود و قطعاً با حضور شما، رشته اسکیت رولبال آینده بهتری در پیش رو خواهد داشت.