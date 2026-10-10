عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: این کنفرانس برای سومین بار به صورت بین المللی و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- نشست خبری بیست و سومین کنفرانس رمز ایران با محوریت امنیت و هوش مصنوعی با حضور محمود سلماسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف،  فرهاد رحمتی رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر کنفرانس برگزار شد.

محمود سلماسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف  گفت: با اشاره به سابقه ۲۷ ساله این رویداد علمی گفت: این کنفرانس برای سومین بار بهصورت بینالمللی و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر جایگاه این کنفرانس در عرصه پژوهشی و آموزشی کشور افزود: در طول این سالها کنفرانس در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان و مشهد برگزار شده و امسال میزبان آن دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران است.

دبیر کنفرانس با اشاره به اهمیت مباحث مرتبط با امنیت شبکه و امنیت اطلاعات، این حوزهها را نشاندهنده اهمیت ویژه این رویداد علمی دانست و افزود: بخش پژوهشی و آکادمیک کشور از این جهت از اهمیت بالایی برخوردار است.

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برچسب ها: هوش مصنوعی ، رمز ارز
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