باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - شهرام شکری گفت: طرح بازنگری این پایانه با پیگیری استاندار کردستان و شورای دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه اداره کل بازرسی استان، در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه توسعه پایانه مرزی باشماق اظهار کرد: قرارداد نخست این پروژه در سال ۱۴۰۳ با موضوع ساماندهی طرح توسعه و احداث مسیرهای سایت پایانه مرزی باشماق و با مبلغ اولیه ۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال منعقد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان افزود: بر اساس آخرین وضعیت اعلام‌شده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، عملیات اجرای دیوارهای پروژه ۹۳ درصد، خاک‌ریزی ۹۵ درصد، خاک‌برداری ۹۸ درصد و روسازی بتنی ۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین پیشرفت فیزیکی کل پروژه به ۶۴.۲۵ درصد و پیشرفت ریالی آن با احتساب تعدیل به ۸۶ درصد رسیده است.

شکری در ادامه با اشاره به انعقاد قرارداد دوم این پروژه بیان کرد: قرارداد تکمیل ساماندهی طرح توسعه و اجرای زیرساخت‌های پدافند غیرعامل سایت پایانه مرزی باشماق با مبلغ اولیه هشت هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال به‌تازگی منعقد شده و با توجه به آغاز مراحل اجرایی، در حال حاضر پیشرفت قابل گزارشی برای آن اعلام نشده است.

وی همچنین از تصویب طرح بازنگری پایانه مرزی باشماق خبر داد و گفت: بر اساس نامه شماره ۹۳۰/۹۰۱۸۹ مورخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، طرح بازنگری این پایانه در نشست شماره ۳۵ شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور به تصویب رسیده است.

وی در پایان با اشاره به نقش پیگیری‌های استانی در پیشبرد این موضوع خاطرنشان کرد: پیگیری‌های استاندار کردستان و شورای دستگاه‌های نظارتی استان، به‌ویژه اداره کل بازرسی، نقش مؤثری در پیشبرد روند بررسی و تصویب طرح بازنگری پایانه مرزی باشماق داشته است؛ تصویب این طرح، زمینه را برای پیگیری مراحل بعدی توسعه و ساماندهی زیرساخت‌های این پایانه مهم مرزی فراهم می‌کند.