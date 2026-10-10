باشگاه خبرنگاران جوان - تأمین مسکن و فراهم‌کردن بستر مناسب برای خانه‌دار شدن خانوار‌ها از جمله محور‌های مهم برنامه‌های این شرکت به شمار می‌رود که در این چارچوب، تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پیشبرد فرآیند واگذاری اراضی مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با جدیت دنبال می‌شود.

در بخش نهضت ملی مسکن، تکمیل واحد‌های در دست ساخت، پیگیری روند پیشرفت پروژه‌ها، رفع موانع اجرایی و فراهم‌کردن شرایط لازم برای تحویل واحد‌ها به متقاضیان واجد شرایط، از جمله اقداماتی است که در مسیر تحقق اهداف این طرح مورد توجه قرار دارد. همچنین هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و پیگیری مسائل مرتبط با پیشرفت پروژه‌ها، نقش مهمی در تسریع روند بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی و پاسخ‌گویی به مطالبات متقاضیان ایفا می‌کند.

از سوی دیگر، در حوزه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرآیند واگذاری اراضی به مشمولان واجد شرایط با تمرکز بر آماده‌سازی زمین و فراهم‌کردن مقدمات لازم در حال پیگیری است. اجرای این بخش از برنامه‌ها، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های سکونتی خانواده‌های مشمول قانون، در راستای حمایت از سیاست‌های جمعیتی و تسهیل تأمین زمین برای خانوار‌های واجد شرایط دنبال می‌شود.

در همین راستا، آماده‌سازی اراضی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل واگذاری‌ها و فراهم‌کردن امکان بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های ایجادشده در شهر‌های جدید به شمار می‌رود. توسعه و تکمیل خدمات زیربنایی، متناسب با پیشرفت پروژه‌های مسکونی و آماده‌سازی اراضی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تحقق اهداف طرح‌های حمایتی مسکن، علاوه بر ساخت واحد‌ها و واگذاری زمین، به فراهم‌بودن شرایط مناسب برای زندگی و استقرار خانوار‌ها نیز وابسته است.

شرکت عمران شهر‌های جدید در این مسیر، پیگیری هم‌زمان طرح‌های تأمین مسکن، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، آماده‌سازی اراضی و ارتقای زیرساخت‌های شهری را در دستور کار قرار داده است تا زمینه بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های حمایتی دولت فراهم شود.

بر این اساس، تسریع در فرآیند واگذاری واحد‌های نهضت ملی مسکن و اراضی مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در کنار توجه به الزامات اجرایی و زیرساختی، بخشی از رویکرد شرکت عمران شهر‌های جدید برای پیشبرد برنامه‌های حوزه مسکن و پاسخ‌گویی به نیاز‌های سکونتی شهروندان محسوب می‌شود؛ رویکردی که بر تکمیل پروژه‌ها، تسهیل فرآیند‌های واگذاری و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سکونت پایدار در شهر‌های جدید تأکید دارد.