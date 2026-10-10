باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حسن‌زاده روز شنبه (۱۸ مهرماه) در نشست با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت ثبت «روز ملی مدیریت بحران» در تقویم رسمی کشور، اظهار کرد: نام‌گذاری این روز نقطه عطفی برای جلب توجه نخبگان و عموم مردم به ارتقای تاب‌آوری جامعه، پایان‌ دادن به برنامه‌های پراکنده و تبیین چرخه پیوسته مدیریت بحران است. رویکرد فعلی، مدیریت بحران را نه صرفاً واکنشی در ساعت صفر حادثه، بلکه فرآیندی مبتنی بر پیشگیری و برنامه‌ریزی علمی می‌داند.

وی با اشاره به جایگاه پیشرو هرمزگان در تدوین اسناد بالادستی، افزود: با تفکیک ۵۶ عنوان مخاطره در هشت دسته ملی، اطلس اولویت‌دار شهرستان‌ها بر اساس تفاوت‌های اقلیمی و بافت جمعیتی تدوین شده است. همچنین طبق مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت بحران، تمامی بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها مکلف به همکاری در شرایط اضطراری هستند.

حسن‌زاده با تصریح اینکه بودجه پیشگیری، سرمایه‌گذاری مولد است نه هزینه، گفت: تخصیص اعتبار برای لایروبی اصولی رودخانه‌ها از تحمیل خسارت‌های ده‌ها میلیارد تومانی به منازل و زیرساخت‌ها جلوگیری می‌کند.

پرداخت بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات و کمک بلاعوض

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به برآورد ۲۲ هزار میلیارد تومانی خسارت سیل در استان، بیان کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان شامل تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به آسیب‌دیدگان شرق استان پرداخت شده است. همچنین مالکان منازل آسیب‌دیده با کد اشتراک برق می‌توانند از طریق بنیاد مسکن، پرونده خود را در «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» پیگیری کنند.

ثبت ۵ هزار مورد حریق در ۱۷ ماه

وی با ارائه آماری از آتش‌سوزی‌های مسکونی، تجاری و خودرویی گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳ هزار و ۳۶۶ مورد و در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز یک‌هزار و ۶۷۷ مورد حریق به ثبت رسیده است. حسن‌زاده با تأکید بر اینکه مدیریت بحران منبع مالی برای پرداخت غرامت آتش‌سوزی ندارد، رسانه‌ها را به ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه محصولات کشاورزی فراخواند.

رصد تحرکات لرزه‌ای و هوشمندسازی مدیریت بحران

حسن‌زاده از ارتقای ایستگاه‌های لرزه‌نگاری استان از ۱۷ به ۲۸ ایستگاه خبر داد و افزود: طی ۱۸ ماه گذشته ۴۵۵ زمین‌لرزه با بزرگای بالای ۲.۵ ریشتر در استان ثبت شده است. وی همچنین با اشاره به هوشمندسازی مدیریت بحران گفت: راه‌اندازی «مرکز فرماندهی، کنترل و پاسخ بحران» و بهره‌گیری از سامانه GIS، امکان مدیریت دقیق‌تر حوادث را فراهم کرده است. علاوه بر این، بانک جامع ماشین‌آلات امدادی تهیه شده و هرمزگان اکنون به عنوان استان معین برای شهرستان‌های ملارد، شهریار و قدس در تهران تعیین شده است.

هشدار بارش‌های سیل‌آسا در پاییز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تأثیر پدیده «ال‌نینو» اظهار کرد: بارش‌های سنگینِ نقطه‌ای (بالای ۱۰۰ میلی‌متر) از اواخر مهرماه در غرب استان آغاز و در آبان‌ماه بخش‌های وسیعی از هرمزگان را در بر می‌گیرد. وی تأکید کرد: دستگاه‌های امدادی و درمانی باید پیش از انسداد راه‌ها، تمهیدات لازم را برای انتقال بیماران خاص و مادران باردار در روستاهای صعب‌العبور انجام دهند.

حسن‌زاده در پایان، با تأکید بر اینکه تنها مراجع رسمی انتشار اخبار حوادث، استاندار و مدیرکل مدیریت بحران هستند، از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی دقیق و پرهیز از انتشار اخبار شتاب‌زده، از ایجاد بحران ثانویه و تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنند.

منبع:استانداری هرمزگان