مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور از نجات هفت هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوار در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -پیرحسین کولیوند در همایش تحلیل هلال و تجلیل از امدادگران دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، با اشاره به عملکرد امدادگران هلال احمر در جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در این دوران، ۷ هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوار نجات یافتند و عملیات امداد و نجات در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه ایران در دوران جنگ از هیچ کشوری کمک نگرفت، افزود: در داخل کشور نیز هر فرد یا مجموعه‌ای که برای کمک‌رسانی اعلام آمادگی می‌کرد، با تسهیل‌گری هلال احمر، کمک‌های آنها جمع‌آوری و میان استان‌ها توزیع می‌شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به تربیت ۶ میلیون امدادگر از نسل جوان در کشور گفت: این نیرو‌ها از دستاورد‌های گام دوم انقلاب هستند و در دوران جنگ تحمیلی سوم با تلاش و فداکاری، نقش مؤثری در امدادرسانی و نجات جان مردم ایفا کردند.

کولیوند با اشاره به حملات دشمن به آمبولانس‌ها و پایگاه‌های هلال احمر افزود: امدادگران با وجود این حملات، شجاعانه در میدان حضور داشتند و وظایف خود را برای نجات جان آسیب‌دیدگان انجام دادند.

وی همچنین با اشاره به مشارکت گسترده مردم در اهدای خون گفت: در شرایطی که رژیم صهیونیستی با کمبود اهداکننده خون مواجه بود و از صلیب سرخ درخواست کمک می‌کرد، در ایران استقبال مردم از فراخوان اهدای خون به اندازه‌ای بود که امکان پاسخ‌گویی به همه داوطلبان وجود نداشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور، فرهنگ ایرانی اسلامی را از عوامل مهم موفقیت در مدیریت بحران‌ها دانست و تصریح کرد: این فرهنگ غنی و ابعاد معنوی آن در دوران جنگ به‌خوبی نمایان شد و در عبور از شرایط دشوار و بحران‌ها نقش راهگشا داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز شنبه در همایش «تجلی هلال» که با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی و جمعی از مسئولان در قم برگزار شد، ضمن ابراز افتخار از عضویت داوطلبانه خود در این نهاد امدادی، از تلاش‌های مجاهدانه امدادگران و همراهی بی‌دریغ خانواده‌های آنان قدردانی کرد.

وی با اشاره به توانمندی جمعیت هلال‌احمر در تقویت جایگاه مردمی خود، اظهار داشت: این نهاد با ایجاد الگویی پویا در امدادرسانی، بستر مناسبی برای هم‌افزایی مردم و نهادهای شهری فراهم آورده‌است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت امید در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: نیروهای هلال‌احمر با حضور مجاهدانه در میدان خدمت، از نمادهای اصلی امیدآفرینی هستند. امدادگری، فراتر از جنبه‌های مادی و جسمی، دارای ابعاد عمیق روانی و معنوی است؛ به‌گونه‌ای که دریافت خدمات از سوی امدادگر، خود بزرگترین عامل تسلی‌خاطر و بازیابی امید برای آسیب‌دیدگان می‌باشد.

امدادگری؛ از مبانی قرآنی تا سیاست‌گذاری‌های کلان

خسروپناه با استناد به آموزه‌های دینی و قرآنی، امدادگری را متصل به ریشه‌های معرفتی دانست و گفت: بیش از ۴۰ آیه در قرآن کریم بر موضوع امداد و یاری رساندن تأکید دارد و آیه شریفه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» مبنای قرآنی این حرکت ارزشمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بهره‌گیری از توان تخصصی جمعیت هلال‌احمر اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی ستاد سلامت و تشکیل کمیسیون بهزیستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ظرفیت راهبردی و تجربیات ارزشمند جمعیت هلال‌احمر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه سلامت استفاده خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که با فشارهای دشمنان مواجه هستیم، ضرورت دارد با اصلاح کاستی‌ها و تقویت وحدت، زمینه‌ای فراهم آوریم تا مردم در رفتار و عملکرد مسئولان، انسجام و امید را بیش از پیش مشاهده کنند.

امدادرسانی هلال احمر قم به ۹۵ نقطه آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم نیز در ادامه با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران‌ها، نمونه‌هایی همچون بازگشایی مسیر ریلی سلفچگان را مصداق همدلی برای کاهش آلام مردم در شرایط دشوار دانست و تأکید کرد که هدف نهایی این تلاش‌ها، همراهی با مردم در سخت‌ترین روزهاست.

محمدرضا بهرامی با گرامیداشت یاد ۱۰۵ شهید استان قم و ادای احترام به خانواده‌های آنان، تصریح کرد که ایثار امدادگران تنها به لحظات عملیاتی محدود نمی‌شود؛ بلکه استقامت در برابر خستگی، فشارهای روانی و دوری از خانواده، بخش تفکیک‌ناپذیر این رسالت است.

وی با اشاره به عملکرد جمعیت هلال‌احمر در «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان»، خاطرنشان کرد که نیروهای این جمعیت با پوشش عملیاتی ۹۵ نقطه آسیب‌دیده، خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی گسترده‌ای ارائه کردند.

در این همایش، از خانواده شهید علی لاریجانی، خانواده سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی و خانواده شهید حاج سعید ایزدی تجلیل شد. همچنین از امدادگران و شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات امداد و نجات قدردانی به عمل آمد.