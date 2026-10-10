معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «یعقوب اندایش» با اعلام اینکه حساب کالابرگ هموطنان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۵ مهر یک میلیون تومان شارژ شده بود، گفت: با هدف افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، امروز مجدد ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از این افراد واریز شد. 

معاون رفاه وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت حداکثری از خانوار‌های با وسع پایین را راهبرد دولت خواند و گفت: این مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای استمرار دریافت افزایش کالابرگ سه ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری را پر کنند. 

اندایش همچنین با بیان این که چنانچه حساب کالابرگ تعداد کمی از هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شارژ نشده باشد، گفت: این افراد یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی دولت من، با پر کردن فرم خوداظهاری درخواست بررسی وضعیت و استحقاق خود را ارائه نمایند تا پس از بررسی الکترونیکی و میدانی، در صورت احراز مشمولیت افزایش کالابرگ، اعتبار شارژ خواهد شد. 

وی خاطرنشان کرد: دولت برای افزایش رقم کالابرگ سایر اقشار آسیب‌پذیر غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، در صورت تامین و تخصیص منابع، تصمیم‌های لازم را در مراحل بعدی خواهد گرفت.

منبع: وزارت تعاون

برچسب ها: کالابرگ ، بهزیستی ، کمیته امداد
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