باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با ادامه تظاهرات گسترده دانش‌آموزی در فرانسه که به بخش‌های دیگر نیز کشیده شده، تاکنون حدود ۷ هزار نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات درباره خشونت پلیس آغاز می‌شود.

پیش‌تر وزیر کشور فرانسه استفاده از نارنجک‌های شوک‌زا (استون‌گرنید) را تا زمان تکمیل تحقیقات درباره قطع دست یک دانش‌آموز، متوقف کرد.

رئیس اتحادیه پلیس، معترضان را عامل خشونت می‌داند و معتقد است استفاده از گزینه‌های «اعمال نیروی میانی» (غیر مرگبار) ضروری است.

به گفته والدین و وکیل خانواده، «اِدِن» نوجوان ۱۴ ساله، هفته گذشته در جریان اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه، بر اثر اصابت مستقیم کپسول گاز اشک‌آور که از فاصله نزدیک توسط یک افسر پلیس به سمت او شلیک شده بود، دچار شکستگی فک و خرد شدن چندین دندان شد.



وکیل پرونده گفت که این نوجوان در فاصله چند متری محل اعتراضات در منطقه «سن-اوئن-لومون» (Saint-Ouen-l'Aumone) روی دیواری نشسته و مشغول نگاه کردن به تلفن همراه خود بوده است.

السا مارسِل، وکیل پرونده، بیان کرد: افسر پلیس به دهان او شلیک کرد و او را همان‌جا روی زمین رها کرد، بی‌آنکه حتی با اورژانس تماس بگیرد؛ خانواده‌ی این فرد شکایتی با عنوان «اقدام به قتل» ثبت کرده‌اند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه این تظاهرات را خشن‌ترین اعتراضات طی دهه‌های اخیر توصیف کرده است؛ واکنش پلیس موجب تجدید درخواست‌ها برای توقف استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌انداز شده است؛ ابزار‌هایی که در بسیاری از دیگر کشور‌های اروپایی توسط پلیس استفاده نمی‌شوند و در سال‌های اخیر بار‌ها از سوی گروه‌های حقوق بشری -از جمله سازمان عفو ​​بین‌الملل و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل- به دلیل خطرناک بودن و عدم تناسب با شرایط، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

این مسئله همچنین خشم عمومی را برانگیخته و به حمایت‌ها از جنبش اعتراضی دامن زده است؛ جنبشی که جدیدترین نمودِ نارضایتی عمیق از دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۷ محسوب می‌شود.

همه این‌ها را گفتیم تا برسیم به بحث شیرین حقوق بشر، حقوق بشری که در این موارد که حاکمیت کشورهای غربی با وحشی‌گری تمام به جان مردمان‌شان می‌افتند، اصلا مطرح نیست، اما به محض رخ دادن کوچک‌ترین و پیش‌پا افتاده‌ترین اتفاقات در کشورهایی که با آن‌‌ها هم‌مسیر نیستند داد و فغان سر می‌دهند که وای از حقوق بشر، وای از حق مردم، وای از آزادی و بیان و اینچنین اراجیفی.

همان رسانه‌ هایی که برای هر برخورد پلیس در ایران با جاسوسان و مزدوران موساد که به جان مردم افتاده‌اند، واژه سرکوب را استفاده می کنند این بار برای توصیف خیابان‌های فرانسه واژه اغتشاش‌گر را انتخاب می‌کنند.

این تصویر وقتی معنادارتر می‌شود که تنها چند ماه به عقب و به ناآرامی‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ایران برگردیم؛ اعتراضاتی که در خشونت مسلحانه و رفتارهای داعش‌گونه ، حمله وحشیانه منجر به شهادت به نیروهای انتظامی و اماکن عمومی نیز رخ داد و ترامپ آشکارا معترضان را به ادامه حضور در خیابان فراخواند و بعدها حتی مدعی شد آمریکا مخالفان جمهوری اسلامی را مسلح کرده است!

در این حادثه هم باز مزدوران پولی اینترنشنال وارد گود شدند تا از آب گل‌آ‌لود ماهی بگیرند؛ مثلا گزارش‌هایی درباره نابینا شدن یک نوجوان بر اثر شلیک پلیس فرانسه منتشر شده است؛ اما ادبیاتی که اینترنشنال برای نابینا شدن این دانش‌آموز فرانسوی توسط پلیس فرانسه به کار گرفته، واکنش کاربران در شبکه اجتماعی ایکس را به دنبال داشته است.

مزدور شبکه اینترنشنال در فرانسه، در توصیف خشونت پلیس علیه معترضان که اکثر آن‌ها زیر سن قانونی هستند، به‌جای استفاده از واژه‌هایی مانند «شلیک» یا «باتوم»، از تعبیر جدید «شیء سخت دفاعی پلیس!» استفاده کرد؛ تعبیری که به نظر می‌رسد تلاش دارد شدت خشونت اعمال‌شده علیه معترضان را کم‌رنگ‌تر نشان دهد.

نکته دیگر اما سلاح‌های مورد استفاده در این حوادث است. پرتاب‌کننده توپ دفاعی LBD که نیروهای امنیتی و پلیس در طول اعتراضات اخیر بسیار از آن استفاده کرده‌اند در مرکز توجهات است. مشکل این است که این سلاح صدمات جدی ایجاد می کند.

شنبه گذشته در بوردو مردی که مورد اصابت گلوله این سلاح قرار گرفته بود به دلیل شدت جراحات در کمای مصنوعی فرو برده شد. LBD سلاحی جنجالی است. یک سال پیش مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارشی در مورد خطرات این سلاح هشدار دادند. هم اکنون نیز خواستار لغو استفاده از این سلاح شده اند.

ژک توبون از مدافعان حقوق شهروندی گفت ما با قاطعیت می گوییم که استفاده از LBD خطرات بسیاری دارد. استفاده از LBD که گلوله پلاستیکی پرتاب می کند قواعد بسیاری دارد. برای نیروهای امنیتی استفاده این سلاح در فاصله کمتر از ده متری ممنوع است. برای دیگر نیروها که از سلاح های دیگری استفاده می کنند این استاندارد سه متر است. به علاوه شلیک به سر و ناحیه تحتانی بدن ممنوع است. با این حال طی دو ماه چهل نفر با اصابت گلوله این سلاح به شدت زخمی شده اند که از این میان دوازده نفر چشم خود را از دست دادند.

پلیس در دفاع از خود شرایط را در هفته های اخیر بسیار خشونت بار ارزیابی می کند. نیکلا پوشو از پلیس فرانسه گفت اوضاع به شدت خشونت بار است. آشوبگران حقیقتا تلاش می کنند به نیروهای پلیس و ژاندارمری حمله کنند. واکنش ها هم شاید خشونت بار باشد. نیروهای امنیتی برای استفاده از این سلاح باید دست کم هر سه سال شش ساعت آموزش ببینند که از دیدگاه برخی از نیروهای پلیس کافی نیست. باوجود انتقادات دولت ممنوعیت این سلاح غیرمرگبار را رد کرده است.