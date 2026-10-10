آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - عبدالله مهاجر، خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این برنامه با تأکید بر ضرورت بررسی ریشه‌ای موانع صادراتی گفت: برای رفع مشکلات این حوزه، باید واقعیت‌های موجود را به‌درستی شناسایی کرد و با تکیه بر منطق کارشناسی و استفاده از نظرات بخش خصوصی، به راهکار‌های عملی و مؤثر رسید.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این آیین و تلاش فعالان اقتصادی استان گلستان، اظهار کرد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولیت مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی و توسعه صادرات کشور بر عهده دارند و حمایت از این فعالان باید به یکی از اولویت‌های جدی دستگاه‌های مسئول تبدیل شود.

خزانه‌دار اتاق ایران با اشاره به ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی کشور افزود: نباید تمام مشکلات صادرات را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد. لازم است سهم عوامل داخلی، موانع اداری و بانکی، زیرساخت‌های موردنیاز و نحوه حمایت دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌های مسئول نیز به‌صورت دقیق بررسی شود.

مهاجر ادامه داد: باید مشخص شود که آیا تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در بازار‌های هدف از امکانات و شرایط رقابتی مناسبی برخوردار است یا خیر. همچنین ضروری است موانع موجود در مبدأ و مقصد صادرات شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در شناسایی مشکلات واقعی صادرات تصریح کرد: تا زمانی که واقعیت‌های موجود را به‌درستی درک نکنیم و از تجربه و دیدگاه فعالان اقتصادی که در میدان تولید و صادرات حضور دارند بهره نگیریم، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌ها و سیاست‌های اتخاذشده تأثیرگذاری لازم را داشته باشند.

مهاجر خاطرنشان کرد: وظیفه اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی این است که مسائل و مشکلات را به‌صورت شفاف مطرح کنند و با جمع‌بندی کارشناسی، پیشنهاد‌های عملی خود را در اختیار مسئولان قرار دهند. در مقابل، دستگاه‌های دولتی و سایر ارکان مسئول نیز باید این دیدگاه‌ها را جدی بگیرند و برای حل مسائل، تصمیم‌های متناسب اتخاذ کنند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد: در وضعیت فعلی، بیش از گذشته به همدلی، همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول نیاز داریم. باید با پرهیز از نگاه‌های مقطعی و رفع تکلیف، مسائل را از ریشه بررسی کنیم و برای تقویت تولید و توسعه صادرات، راهکار‌هایی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ارائه دهیم.

خزانه‌دار اتاق ایران در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی استان گلستان و دیگر استان‌های کشور گفت: هر استان متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی خود، توانمندی‌های ویژه‌ای برای تولید و صادرات دارد. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که همه ارکان نظام در کنار یکدیگر قرار گیرند، از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کنند و با شناخت دقیق موانع، زمینه بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را فراهم آورند.

توسعه صادرات و تقویت ارتباط با کشور‌های آسیای میانه در دستور کار استان گلستان است

معاون امور اقتصادی استاندار گلستان هم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه صادرات و گسترش ارتباطات تجاری با کشور‌های آسیای میانه، از سفر به پنج کشور منطقه و برگزاری نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صادراتی استان خبر داد.

کیانمهر اظهار کرد: در مدت فعالیت‌های انجام‌شده، تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و توان نیرو‌های فعال، زمینه توسعه صادرات و معرفی توانمندی‌های استان در بازار‌های منطقه را فراهم کنیم.

وی با اشاره به سفر‌های انجام‌شده به پنج کشور آسیای میانه افزود: در این مسیر، برای نخستین بار اقداماتی در زمینه معرفی ظرفیت‌های صادراتی گلستان و برگزاری نمایشگاه با هدف توسعه تعاملات تجاری انجام شده است.

معاون امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر محدودیت امکانات و نیروی انسانی در مقایسه با حجم فعالیت‌های مورد نیاز تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها، مجموعه همکاران با تمام توان در حال پیگیری امور هستند تا اقدامات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و از ظرفیت‌های موجود، از جمله امکانات منطقه آزاد، برای تسهیل فعالیت‌های صادراتی استفاده شود.

کیانمهر با بیان اینکه هدف، صرفاً بیان اقدامات انجام‌شده نیست، خاطرنشان کرد: استان گلستان از ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی قابل توجهی برخوردار است و باید با رفع موانع و فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر صادرکنندگان، از این توانمندی‌ها به شکل مؤثرتری بهره‌برداری کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، زمینه توسعه مبادلات تجاری و حضور مؤثرتر محصولات استان در بازار‌های منطقه فراهم شود.