باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار کرد: در شش‌ماه نخست سال جاری، ۶۲ هزار میلیارد ریال از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها، دهیاری و امور عشایر اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۷ درصد افزایش داشته است.

او افزود: از مجموع این مبلغ، ۴۳ هزار میلیارد ریال به شهرداری‌ها، ۱۷ هزار میلیارد ریال به دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها برای روستا‌های فاقد دهیاری و قریب به ۲ هزار میلیارد ریال به امور عشایر استان اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض ارزش افزوده تصریح کرد: از مجموع ۱۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده، چهار درصد آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود که این منابع در تقویت توان مالی مدیریت‌های شهری و روستایی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منتظری با بیان اینکه بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود، گفت: پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، علاوه بر ایفای تکلیف قانونی، مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه و آبادانی جامعه است و آثار آن را می‌توان در اجرای طرح‌های شهری، روستایی و زیرساختی مشاهده کرد.

او خاطرنشان کرد: افزایش میزان عوارض تخصیص‌یافته به استان، ظرفیت بیشتری برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف فارس ایجاد می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس در پایان با قدردانی از مؤدیان مالیاتی استان، از همراهی آنان در تأمین منابع عمومی قدردانی و بر اهمیت استمرار این مشارکت در مسیر توسعه و تقویت زیرساخت‌های فارس تأکید کرد.

منبع: امور مالیاتی فارس