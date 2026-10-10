باشگاه خبرنگاران جوان - درآستانه ۲۰ مهر، «روز ملی مدیریت بحران»، گلزار شهدای رشت با حضور استاندار و اعضای مدیریت بحران گیلان گلباران شد.

استاندار در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهدای والامقام با نثار جان خود، ایثار و خدمت به همنوع را معنی کردند.

هادی حق شناس با بیان اینکه گیلان استانی با حوادث طبیعی است، افزود: گروه‌های عملیاتی و مدیریت بحران باید همواره آماده و پای کار باشند تا در کم‌ترین زمان ممکن در حوادث احتمالی به آسیب دیدگان کمک کنند.

وی با قدردانی از زحمات گروه‌های امدادی و خدماتی استان و حضور همیشگی مردم در میدان، گفت: در کنار آمادگی برای مدیریت بحران‌های احتمالی، باید آموزش دانش آموزان را هم جدی بگیریم تا کم‌ترین آسیب متوجه مردم شود و البته مردم هم در همه بحران‌ها و حوادث در میدان و همواره پای کارهستند.

افزایش آگاهی عمومی، اطلاع رسانی درست و به موقع و پیشگیری از انتشار اخبار غیرواقعی در حوادث هم از نکاتی بود که استاندار گیلان بر آن تاکید کرد.

محمد علی ویشکایی مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان هم در این مراسم، با بیان اینکه امسال برای نخستین بار ۲۰ مهر در تقویم‌های ایرانی روز ملی مدیریت بحران نامگذاری شده است، گفت: شعار امسال روز ملی مدیریت بحران «مردم آماده، ایران تاب آور» است و از امروز تا ۲۰ مهر در گیلان ویژه برنامه‌هایی برگزار می‌شود که برگزاری کلاس‌های آموزشی و پیشگیری از مهم‌ترین آن هاست.

منبع: خبرگزاری صداوسیما