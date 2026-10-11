باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، با اشاره به کاهش محسوس واردات گوشت قرمز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت گوشت وارداتی تفاوت چندانی با گوشت داخلی ندارد؛ ضمن آنکه کیفیت گوشت‌های وارداتی نیز متناسب با گوشت درجه‌یک تولید داخل نیست.



وی افزود: قیمت گوشت بره از گوشت وارداتی بالاتر است، اما گوشت میش و گوسفند ماده با قیمت پایین‌تری نسبت به گوشت وارداتی عرضه می‌شود. با این حال، به‌دلیل نبود نظارت کافی بر بازار، در برخی موارد گوشت گوسفند ماده با نرخ گوشت بره نر به فروش می‌رسد.



صدردادرس با بیان اینکه کاهش واردات گوشت قرمز تاکنون تغییر قابل‌توجهی در بازار ایجاد نکرده است، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، در برخی موارد با انباشت دام در واحدهای تولیدی مواجه هستیم و آمار کشتار دام نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.



مدیرعامل اتحادیه دام سبک تأکید کرد: کاهش کشتار دام لزوماً به معنای کاهش جمعیت دام کشور نیست، بلکه بخش مهمی از این روند ناشی از افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضا در بازار است.



وی با تأکید بر کفایت تولید داخلی برای تأمین نیاز بازار گوشت قرمز تصریح کرد: با اعمال نظارت مؤثر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط بر نحوه عرضه و قیمت‌گذاری، می‌توان گوشت میش و گوسفند ماده را به‌عنوان جایگزین گوشت‌های وارداتی در بازار عرضه کرد؛ بنابراین، در شرایط فعلی نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم.



صدردادرس قیمت هر کیلوگرم دام زنده را بین ۷۳۰ تا ۷۳۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم لاشه گوشت قرمز درب کشتارگاه نیز بین یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.



مدیرعامل اتحادیه دام سبک در ادامه، حذف موانع تولید، کاهش هزینه‌های سربار تحمیل‌شده به بخش تولید و افزایش قدرت خرید خانوارها را از مهم‌ترین راهکارهای تنظیم بازار گوشت قرمز برشمرد.حمایت از تولید داخلی در کنار نظارت بر زنجیره عرضه و متناسب‌سازی قیمت‌ها با توان خرید مصرف‌کنندگان می‌تواند به بهبود شرایط بازار گوشت قرمز کمک کند.