شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعلق نگرفتن کارت امید مادر برای کودکانی که سال گذشته متولد شده‌اند، ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت با هدف کاهش هزینه‌های نگهداری نوزاد و حمایت از خانواده ها، با عنوان طرح کارت امید مادر را برای خانواده‌هایی که فرزند آنها در ابتدای سال جاری متولد شدند، در نظر گرفت تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. به همین منظور دولت ماهانه ۲ میلیون تومان کمک‌هزینه حمایتی به مدت ۲۴ ماه پرداخت می‌کند. اما در این میان خانواده‌هایی که فرزند آنها در سال گذشته متولد شده‌اند، تعلق نمی‌گیرد. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب فرزند ما بهمن سال گذشته بدنیا آمده است، به‌خاطریه ماه زودتر به‌ما هیچی تعلق نگرفت در اوج گرانی هیچ حمایتی نداریم، همسر من کارگر است که اصلا کارنیست. چرا این طرح برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: کارت هدیه ، سوژه خبری ، نوزادان متولد شده
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