باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه ورود به فصل بارش‌های پاییزی، نشست تخصصی ستاد مدیریت بحران هرمزگان با هدف «پیشگیری و آمادگی حداکثری» برگزار شد. در این نشست ضمن تحلیل الگوهای جوی، بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با خطرات احتمالی تأکید شد.

هشدار نسبت به بارش‌های سنگین و نقطه‌ای

مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با تأکید بر پرهیز از عادی‌انگاری نسبت به تغییرات اقلیمی، اظهار کرد: الگوهای هواشناسی حاکی از وقوع بارش‌های سنگین و نقطه‌ای (بالای ۱۰۰ میلی‌متر) است که از اواخر مهرماه آغاز و در آبان‌ماه بخش‌های وسیعی از استان را در بر می‌گیرد.

وی ضمن اشاره به هوشمندسازی مدیریت بحران از طریق سامانه GIS و مرکز فرماندهی و کنترل، تصریح کرد: «بودجه پیشگیری، یک سرمایه‌گذاری مولد است.» حسن‌زاده با ارائه آماری از وقوع ۵ هزار حریق در ۱۷ ماه گذشته و ثبت ۴۵۵ زمین‌لرزه در ۱۸ ماه اخیر، از رسانه‌ها خواست ضمن ترویج فرهنگ بیمه، از انتشار اخبار شتاب‌زده پرهیز کنند و تأکید کرد که تنها مراجع رسمی انتشار اخبار حوادث، استاندار و اداره کل مدیریت بحران هستند.

تأثیر پدیده ال‌نینو بر اقلیم هرمزگان

در همین نشست، مجتبی حمزه‌نژاد، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، با تشریح ماهیت پدیده «ال‌نینو» بیان کرد: این رخداد اقیانوسی–جوی با تغییر گردش عمومی جو و مسیر انتقال رطوبت، الگوی بارش و دمای مناطق مختلف را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وی با پیش‌بینی بارش‌های پاییزی با شدت و حجم بیشتر در ماه‌های مهر، آبان و آذر، تأکید کرد که اگرچه هنوز بارش‌های اصلی آغاز نشده، اما آمادگی برای شرایط جوی ناپایدار ضروری است.

لایروبی ۷۰ کیلومتر از رودخانه‌ها برای مدیریت سیلاب

جمشید عیدانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، نیز با اشاره به اقدامات فنی صورت‌گرفته گفت: «برای کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب‌های احتمالی تحت‌تأثیر ال‌نینو، تاکنون ۷۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شده است.» وی با اشاره به وسعت شبکه آبراهه‌ای استان افزود: «در هرمزگان ۲۰ هزار کیلومتر رودخانه وجود دارد که ۵ هزار کیلومتر آن در مناطق جمعیتی شهرها و روستاها واقع شده است.» عیدانی همچنین با اعلام وضعیت مخازن آبی استان، وضعیت پرآبی ۵۰ درصدی سدهای هرمزگان را مطلوب ارزیابی کرد.

در پایان این نشست، به دستگاه‌های درمانی و امدادی دستور داده شد تا پیش از انسداد احتمالی راه‌ها، تمهیدات لازم برای انتقال پیش‌دستانه مادران باردار و بیماران خاص در مناطق صعب‌العبور را اجرایی کنند. همچنین با توجه به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با بخش خصوصی و گروه‌های جهادی، سازوکارهای پشتیبانی متقابل برای مدیریت بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف پیش‌بینی شده است.

منبع:شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان