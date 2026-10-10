باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از برنامه‌ریزی گسترده این شرکت برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی، فناورانه و صادراتی استان در نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباط میان واحد‌های تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار‌های هدف است.

او با اشاره به برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی و تخصصی، به دنبال فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر واحد‌های تولیدی، فناور و دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت این نمایشگاه برای توسعه بازار محصولات داخلی است.

برنهاد افزود: در همین راستا، پاویون اختصاصی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به مساحت ۱۲۰ مترمربع برپا می‌شود و ۱۰ واحد دانش‌بنیان و فناور به همراه کلینیک کسب‌وکار در آن حضور خواهند داشت. همچنین، برگزاری رویداد ریورس پیچ، ارائه نیاز‌های فناورانه صنایع، دوره‌های آموزشی تخصصی و نشست‌های تجاری دوجانبه (B۲B) با حمایت مالی شرکت در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ادامه داد: حمایت از حضور ۳۰ واحد تولیدی در حوزه‌های غذایی، شیمیایی و فلزی در فضایی به مساحت ۴۵۰ مترمربع، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. همچنین، برای معرفی ظرفیت‌های خوشه‌های کسب‌وکار گیاهان دارویی و سنگ نی‌ریز، زمینه حضور ۱۰ واحد تولیدی در فضایی به مساحت ۱۰۰ مترمربع فراهم شده است. کنسرسیوم صادراتی انجیر استهبان نیز با مشارکت سه واحد در فضایی به مساحت ۲۰ مترمربع در این رویداد حضور خواهد داشت.

برنهاد با تأکید بر ضرورت ارتقای توان رقابتی و صادراتی بنگاه‌ها گفت: برگزاری دوره‌های تخصصی صادرات، حمایت مالی برای دریافت گواهینامه ERA، استقرار مشاوران کلینیک‌های کسب‌وکار و ارائه مشاوره در زمینه اخذ مجوز دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده برای واحد‌های صنعتی است.

او جذب سرمایه برای شرکت‌های فناور، حمایت مالی از برگزاری رویداد استارتاپی «افق ۳»، کمک به تجاری‌سازی محصولات برتر رویداد‌های استارتاپی و پشتیبانی از حضور ذی‌نفعان خوشه سنگ نی‌ریز را از دیگر محور‌های برنامه‌های شرکت عنوان کرد و افزود: حمایت از برگزاری تور‌های نمایشگاهی برای بازدید صنعتگران سایر استان‌های کشور نیز با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی فارس و گسترش تعاملات بین‌استانی دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان تأکید کرد: این شرکت با تمرکز بر توسعه بازار، تقویت پیوند صنعت و فناوری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تلاش می‌کند از ظرفیت شیراز اکسپو ۲۰۲۶ برای افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه تولیدکنندگان استان بهره‌برداری کند.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس