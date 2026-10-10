باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران و در حاشیه افتتاح پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران، با اشاره به اهمیت توسعه مدیریت مشارکتی در شهر تهران اظهار کرد: هدف از این رویکرد، فراهم کردن زمینه‌ای است که همه ظرفیت‌های مادی و معنوی مردم در خدمت تحول شهر قرار گیرد.

وی افزود: جهت‌گیری مجموعه مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای باشد که با تکیه بر مدیریت مشارکتی، امکانات شهر را با مردم و برای مردم توسعه دهد. در این مسیر، شهروندان باید محور اصلی تحولات، ساخت‌وساز‌ها و تغییرات شهری باشند.

زاکانی با اشاره به وضعیت مسکن در تهران تصریح کرد: یکی از مصادیق مهم مدیریت مشارکتی، حل مسائل حوزه مسکن است؛ چراکه مردم تهران از مشکلات مربوط به بی‌مسکنی و بدمسکنی رنج می‌برند و ۵۱ درصد شهروندان تهرانی اجاره‌نشین هستند.

شهردار تهران ادامه داد: در چارچوب مدیریت مشارکتی، شهرداری باید با تمام ظرفیت‌های خود وارد میدان شود، امکانات و اقتضائاتش را با مردم به اشتراک بگذارد و زمینه‌ای فراهم کند تا شهروندان در محور تحول و حل مسئله مسکن قرار گیرند.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم محدود به حوزه مسکن نیست، گفت: موضوعاتی همچون مدیریت پسماند، حمل‌ونقل، خدمات و کسب‌وکار نیز از جمله حوزه‌هایی هستند که با مشارکت مردم می‌توان برای حل مسائل و ارتقای کیفیت زندگی شهری در آنها گام برداشت.

زاکانی با اشاره به تجربه‌های پیشین مدیریت شهری در زمینه جلب مشارکت شهروندان اظهار امیدواری کرد: طرح‌هایی که طی سال‌های گذشته با هدف افزایش مشارکت مردم اجرا شده‌اند، از جمله طرح «من شهردارم» که در آخرین مرحله آن بیش از دو میلیون نفر مشارکت کردند، ایده‌های خود را ارائه دادند و در انتخاب ایده‌ها نقش داشتند، بتوانند به استقرار هرچه بیشتر مدیریت مشارکتی در تهران کمک کنند.

طرح «تورم صفر»؛ ایجاد ثبات در تأمین کالا‌های اساسی

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح «تورم صفر» اظهار کرد: نتیجه این طرح به یک روز محدود نمی‌شود و باید در یک دوره شش‌ماهه دنبال شود تا مردم اطمینان داشته باشند که ۱۲ قلم کالا، که قرار است در آبان‌ماه به ۱۵ قلم افزایش یابد، بدون تغییر قیمت و متناسب با بعد خانوار در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به امکان خرید و استفاده شهروندان از این طرح افزود: در کنار آن، طرح «چشم‌روشنی» برای مادرانی که صاحب نوزاد شده‌اند نیز از هفته گذشته اجرایی شده است. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون کیف پول ۳۳ هزار مادر شارژ شده و این افراد می‌توانند از اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید استفاده کنند.

زاکانی هدف از اجرای این طرح‌ها را تقویت اعتماد عمومی، ایجاد ثبات در تأمین کالا‌های اساسی و فراهم کردن سپری در برابر فشار‌های اقتصادی دانست و تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا دنبال می‌شود.

شهردار تهران در پاسخ به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره اجرای طرح «تورم صفر» گفت: انتقاد‌ها به این طرح چند دسته هستند. برخی معتقدند اجرای چنین طرحی اساساً ارتباطی با وظایف شهرداری ندارد، در حالی که این افراد باید ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مصوبات و ابلاغیه‌های پیشین مرتبط با وظایف مدیریت شهری را مطالعه کنند.

وی افزود: بخشی دیگر از منتقدان معتقدند اجرای این طرح موجب عقب‌ماندن شهرداری از سایر وظایف شهری می‌شود، اما اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که می‌توان این برنامه را در کنار سایر مأموریت‌های مدیریت شهری پیش برد.

زاکانی همچنین در واکنش به این دیدگاه که مداخله شهرداری ممکن است نظم طبیعی بازار را برهم بزند، به تجربه فعالیت میادین میوه و تره‌بار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد مردم تهران از میادین میوه و تره‌بار خرید می‌کنند و این مجموعه‌ها با عرضه کالا با قیمت پایین‌تر، به‌عنوان عاملی برای کنترل و مهار تورم در شهر عمل می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همین رویکرد در اجرای طرح «تورم صفر» نیز دنبال خواهد شد و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اجرای این برنامه از وظایف مدیریت شهری است و شهرداری باید آن را با جدیت دنبال کند.