باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مدیر رسانه رویداد، بر اساس جدول اعلام‌شده، آثار بخش مسابقه، میهمان و محور «ایران» با تمرکز بر نمایش‌های مرتبط با جنگ تحمیلی دوم و سوم، در شهرهای مختلف کشور میزبان علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی هستند.

آثار محور «ایران»

نمایش «باقی بقای بالی» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا شاهمردی، از چهارم تا نوزدهم مهر ساعت ۱۸:۴۵ در سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر قم روی صحنه می‌رود.

نمایش «زنگ دوم: تاماهوک» به نویسندگی مشترک آسیه سلطانی‌نژاد و فرزاد باقری با کارگردانی آسیه سلطانی‌نژاد ، از پنجم تا بیستم مهر ساعت ۱۷:۳۰ در سالن تخصصی تئاتر در تالار هنر کرمان اجرا می‌شود.

نمایش «قبولی اسفند» به نویسندگی و کارگردانی حسن سبحانی، از هشتم تا نوزدهم مهر ساعت ۱۹:۳۰ میزبان تماشاگران تماشاخانه زنده‌یاد ابراهیم زارعی میناب است.

نمایش «آذروتیر» به نویسندگی و کارگردانی مجید کاظم‌زاده مژدهی، از دهم تا بیست‌ودوم مهر ساعت ۱۹ در نگارخانه مارلیک رشت به صحنه می‌رود.

نمایش «ظهورپوتین» به نویسندگی و کارگردانی کوروش سلمانی دهبارز، از یازدهم تا هفدهم مهر در دو سانس ساعت ۱۹ و ۲۱ در پلاتو آفتاب بندرعباس اجرا می‌شود.

نمایش «فروشی نیست» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان، از دوازدهم تا بیست‌وهفتم مهر ساعت ۱۹ در سالن استاد فتحعلی‌بیگی کرج روی صحنه است.

نمایش «ضربه آزاد» به نویسندگی و کارگردانی مسعود احمدی، از شانزدهم مهر تا یکم آبان ساعت ۱۹ در سالن استاد فقیه شیراز اجرا می‌شود.

آثار بخش مسابقه

نمایش «اوخان» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد بخشی، از یازدهم تا بیست‌وچهارم مهر ساعت ۱۸ در تماشاخانه نارون رشت روی صحنه می‌رود.

نمایش «سوم روز» به نویسندگی مشترک شهرام پورعسکر و علی عباسیه با کارگردانی حسین کارگر، از پانزدهم تا بیست‌وهفتم مهر ساعت ۱۹ در سالن امین کاکولکی اداره ارشاد بندرماهشهر اجرا می‌شود.

نمایش «سفینه‌ی غزل» به نویسندگی خسرو امیری با کارگردانی داود پارسا، از نوزدهم مهر تا بیست‌ونهم مهر ساعت ۱۹ در سالن شهید مندلی‌زاده گچساران به صحنه می‌رود.

اثر بخش میهمان

نمایش «باغ آلبالو» به نویسندگی مجید کاظم‌زاده مژدهی با کارگردانی محمد رسائلی، در یک سانس، بیست‌ونهم مهر ساعت ۱۹ در نگارخانه مارلیک رشت روی صحنه است.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.