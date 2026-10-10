آیین تحویل ۲۰۵ سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر کوچ رو شهرستان اقلید در استان فارس با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح اله صالحی مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان اقلید گفت: به منظور روشنایی سیاه چادر‌های عشایری تعداد ۲۰۵ سامانه خورشیدی با صرف اعتبار نه میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال، به عشایر این شهرستان تحویل داده شد.

او با بیان اینکه این سامانه‌های خورشیدی خورشیدی قطعا در رفاه و آسایش خانوار‌های عشایری اثرگذار خواهد بود، اظهارکرد: با توجه به شرایط زندگی عشایری و عدم سکونت دائمی در منطقه‌ای خاص، برق خورشیدی برای این قشر یکی از مهم‌ترین ضروریات است.

صالحی خاطرنشان کرد: هر خانوار عشایری با در اختیار داشتن یک پنل خورشیدی کوچک سبک و قابل حمل می‌تواند به راحتی برق مورد نیاز خود را برای روشن کردن چهارلامپ کم مصرف و شارژ تلفن همراه، چراغ قوه و رادیو تامین کند.

مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان اقلید، سبک و کم بودن هزینه نگهداری را از جمله مزیت‌های این سامانه‌ها برشمرد و گفت: قابلیت حمل آسان سامانه خورشیدی باعث می‌شود نصب این سامانه‌ها توسط خود عشایر و به سهولت انجام پذیرد.

صالحی، استان فارس را دارای ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه بهره برداری از انرژی خورشیدی دانست و ابراز امیدواری کرد با گسترش استفاده از انرژی‌های نو، شاهدکاهش آثار مخرب استفاده از سوخت‌های فسیلی، تخریب جنگل‌ها و مراتع باشیم.

منبع: شرکت توزیع برق فارس