باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع محلی یمن از انجام چهار حمله هوایی جنگنده‌های عربستان سعودی به منطقه باب‌المندب در جنوب غربی این کشور خبر دادند.

به گزارش منابع محلی، این حملات روز شنبه انجام شده است. در رویدادی جداگانه نیز خبرنگار میدانی در استان صعده از حمله موشکی عربستان به روستاهای مسکونی در شهرستان مرزی رازح خبر داد.

شهرستان رازح نیز در استان صعده، در شمال یمن و در مجاورت مرز عربستان سعودی قرار دارد؛ منطقه‌ای که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، بارها هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی نیروهای سعودی قرار گرفته است.

نهاد حقوق بشر یمن پیش‌تر حملات به مناطق مرزی این کشور را «جنایت جنگی تمام‌عیار» توصیف کرده است.

تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره تلفات یا میزان خسارات ناشی از حملات اخیر منتشر نشده است.

منبع: الجزیره