فعالیت ۲۵ مرکز ثابت و سیار کانون پرورش فکری در خراسان جنوبی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - مظهری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: از سال ۵۳ با اولین مرکز در شهرستان طبس، فعالیت کانون‌ها آغاز شد و اکنون ۱۳ مرکز ثابت و ۱۲ مرکز سیار که شامل وانت‌ها، مینی‌بوس یا ماشین‌هایی هستند که کتاب را به روستا‌ها می‌برند، داریم. همچنین ۲ مرکز پستی داریم که برای ارسال کتاب به کودکانی است که به هیچ‌کدام از مراکز سیار و ثابت دسترسی ندارند.

او افزود: استان هم به مراکز ثابت و هم سیار بیشتری نیاز دارد؛ حداقل یک مرکز سیار تا آخر سال می‌توانیم اضافه کنیم و در تلاش برای جذب یک وانت از طریق خیرین هستیم تا برای خدمت به روستائیان تجهیز شود؛ برای مرکز شماره ۴ بیرجند در خیابان مهرشهر نیز نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، برای تأمین بودجه آن تلاش کردند و پیگیر افتتاح آن در دهه فجر هستیم.

مظهری بیان کرد: مراکز کانون علاوه بر امانت کتاب، بیش از ۶۰ فعالیت هنری، علمی و... در آن انجام می‌شود. در شهرستان‌های زیرکوه و عشق‌آباد مرکز ثابت و در شهرستان خوسف، سربیشه، سرایان و فردوس مراکز سیار نداریم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی ادامه داد: هفته پیش نامه‌ای از سمت ستاد کانون دریافت شد و طبق آن موظف به فعالیت در روز‌های پنجشنبه نیز شدیم، زیرا این روز، روز آزاد دانش‌آموزان است و راحت‌تر می‌توانند در مراکز حضور پیدا کنند.

بیشتر بخوانید

او عنوان کرد: از دو سال پیش مجموعه کانون فناوری‌های نوین ایران تحت عنوان «کافنا» به کانون اضافه شد که کودکان را از همان سن کودکی تحت پوشش قرار داده و در ۶ رشته محوری با علم روز دنیا از جمله نانو، فیزیک و... آشنا می‌کند؛ تیمی از استان از کافنا در برنامه «نقطه زن» کشوری حضور پیدا کرده و صاحب مقام شدند.

مظهری تصریح کرد: مربیان کانون متخصصین استعدادیابی‌اند و هر کودکی در کانون استعدادیابی شده و زمینه شکوفایی و هدایت او فراهم می‌شود. برخی فعالیت‌های کانون رایگان و برخی دارای شهریه است که البته مقدار شهریه نسبت به مراکز خصوصی بسیار پایین‌تر است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی اظهار کرد: بالاترین تعداد کتابخانه‌های سیار کشور را داریم؛ پیش‌بینی نیاز استان حداقل ۱۳ کتابخانه سیار دیگر است، زیرا این امر یکی از پربازده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین فعالیت‌های فرهنگی کشور است. قصه‌گویی، بازی‌های بومی محلی، کتابخوانی و... از جمله برنامه‌های مراکز سیار است. ۱۵ مهر، روز کتابخانه‌های سیار یا همان «پیک‌های امید» بود.

او گفت: صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ یا ۱۴ و بعدازظهر‌ها از ۱۲ تا ۱۸ در دو نوبت کانون فعالیت می‌کند. در طول سال تحصیلی نیز سه روز شنبه، یکشنبه و پنجشنبه در شیفت صبح و دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در شیفت بعدازظهر در خدمت کودکان هستیم.