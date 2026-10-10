باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - پیش‌قدم گفت: با گسترش روزافزون فضای مجازی و تغییر الگوهای ارتباطی، نقش سازمان پست از ارسال نامه‌های سنتی به ستون اصلی لجستیک در اقتصاد دیجیتال تغییر یافته است. در این راستا، اداره‌کل پست استان البرز با تمرکز بر خدمات خرید اینترنتی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند، گام‌های بلندی برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار برداشته است.

مدیرکل پست استان البرز، وی در خصوص تحولات این حوزه اظهار داشت که اگرچه مکاتبات شخصی با کاهش، اما رشد خیره‌کننده کسب‌وکارهای خانگی و خرید اینترنتی، نقش پست را در زنجیره تأمین و لجستیک پررنگ‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

افزایش چشمگیر ظرفیت عملیاتی در دوران بحرانی

پیش‌قدم با اشاره به چالش‌های دوران پاندمی کرونا و فشار بی‌سابقه بر زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد که توسعه ناوگان حمل‌ونقل و آموزش مستمر نامه‌رسان‌ها، آمادگی اداره‌کل را برای مدیریت دوره‌های اوج مصرف (نظیر شب یلدا و پایان سال) به شدت افزایش داده است. وی همچنین افزود: «هدف ما رسیدن به نرخ ۹۸ درصد توزیع موفق تا پایان سال جاری است که در حال حاضر با نرخ ۹۶ درصد، روند رو به رشدی را طی می‌کنیم.

راه‌اندازی مرکز تجزیه و مبادلات در مهرشهر

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا برای ارتقای خدمات در استان البرز، احداث مرکز تجزیه و مبادلات در منطقه مهرشهر است. مدیرکل پست البرز با اشاره به این پروژه گفت: «این مرکز قرار است پوشش خدمات در مناطق غرب و شمال‌غرب کشور را تقویت کند و تکمیل آن حدود یک‌ونیم تا دو سال زمان خواهد برد. همچنین برنامه‌هایی برای تجهیز به دستگاه‌های هوشمند تفکیک مرسوله در دستور کار قرار دارد.»

توسعه نقاط خدماتی و کاهش مراجعه حضوری

وی با هدف کاهش نیاز مراجعین به مراکز اصلی، از فعال‌سازی نقاط خدماتی جدید در مناطقی همچون چهارراه دانشگاه کرج و دفتر سیدجمال‌الدین در نظرآباد خبر داد تا دسترسی شهروندان و روستاییان تسهیل شود.

شفافیت در رسیدگی به شکایات

در پاسخ به چگونگی پیگیری مشکلات کاربران، پیش‌قدم بر اهمیت سامانه «eop.post.ir» و شماره تماس «۱۹۳» تأکید کرد و گفت: «تمام فرآیندهای کیفیت از مبدأ تا مقصد به دقت رصد می‌شود و تلاش بر این است که پاسخگویی به شکایات در کمترین زمان ممکن انجام گیرد.