باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام جو، استاندار قم امروز شنبه ۱۸ مهرماه پس از بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(مرکز نور) در نشست مشترک با رئیس و معاونین این مرکز مشهور فناورانه در سخنانی اظهارکرد: بسیار خرسندم که امروز در جمع اساتید، پژوهشگران و تلاشگران حوزوی ودانشگاهی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) حضور دارم و از زحمات و خدمات ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

هم‌افزایی مدیریت استان با گنجینه «نور» برای حل مسائل فرهنگی

وی افزود: خواسته و هدف اصلی ما در مدیریت استان، برقراری یک همکاری و هم‌افزایی همه‌جانبه است که بتواند به پشتوانه ظرفیت‌های ارزشمند این مرکز، گره‌گشای بخشی از مسائل و مشکلات فرهنگی شناسایی‌شده باشد و مجموعه مدیریت استان نیز وظیفه خود می‌داند که تمام‌قد در این مسیر کمک و پشتیبانی کند.

پرهیز از موازی‌کاری و تثبیت مرکز نور به‌عنوان مرجع ملی

استاندار قم ادامه داد: امروز زمانی است که نباید به‌جای استفاده از پتانسیل‌های موجود، فضاهای جدید و موازی تعریف کنیم که هزینه‌ساز باشند؛ بلکه تدبیر عقلانی حکم می‌کند از امکانات و زیرساخت‌های کم‌نظیری که در سطح استان و در تراز ملی در این مرکز ایجاد شده، نهایت استفاده را ببریم و کمبودها را از این طریق برطرف نماییم.

نماینده عالی دولت در استان قم بیان کرد: گاه مشاهده می‌شود به دلیل عدم شناخت دقیق از ظرفیت‌های موجود، گروهی بدون تجربه از نقطه صفر می‌خواهد وارد حوزه‌های تخصصی مثل تولید انیمیشن یا محصولات هنری شوند؛ در حالی که انجام این کارها نیازمند تخصص ویژه است و زیرساخت‌های آن پیش‌تر در مراکزی چون مرکز نور پایه‌گذاری شده است.

بهنام جو تصریح کرد: ما در خدمت شما هستیم تا شناخت عموم جامعه، نخبگان و دستگاه‌ها نسبت به مرکز نور و ابعاد وسیع و متنوع خدمات آن بیش از پیش گسترش یابد. این مجموعه باید به‌عنوان یک مرجع و رفرنس اصلی معرفی و شناسانده شود تا همگان بدانند چه سکوها و زیرساخت‌هایی فراهم است و از آن‌ها استفاده کنند. همچنین در توسعه سکوهای جدید چه بخش‌های فرهنگی، علمی و فناورانه و چه عمومی، باید الزامات پدافندی و پیشگیرانه از همان ابتدا به‌دقت رعایت گردد تا از آسیب‌ها مصون بماند.

استاندار قم گفت: وظیفه ما در دولت و استان این است که فضا را کاملاً باز کنیم تا شما بزرگواران بتوانید آنچه از علم، فناوری و ظرفیت دارید به بهترین شکل عرضه کنید. اثرگذاری خدمات مرکز نور باید به‌صورت عینی در جامعه دیده شود. حقیقتاً با اتکا به ظرفیت‌های استانی و ملی مرکز نور و تجارب دانشمندان و بزرگان این حوزه، می‌توان اتفاقات بسیار مبارکی را رقم زد و از صرف هزینه‌های موازی در بخش‌های دیگر جلوگیری کرد.

پیوند اقیانوس پژوهش با هنر و چندرسانه‌ای برای دانش‌آموزان

رئیس شورای اداری استان قم افزود: امروز مرکز نور دسترسی، فهم و استخراج معارف و متون تخصصی را بسیار آسان کرده است؛ اما نکته مهم و کار بینابینی که اکنون ضرورت دارد، پیوند میان این دریای محتوا با زبان هنر و رسانه‌های بصری است. این محتواهای غنی پژوهشی باید به خوراک‌های سریع، به‌لحظه، جذاب و متناسب با نیاز قشر آینده‌ساز تبدیل شود.

بهنام جو ادامه داد: بخش عظیمی از جامعه هدف ما در قم، دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان دانشگاه‌ها هستند. نباید اجازه دهیم این اقیانوس محتوا و پژوهش، در قالب‌های سنتی محصور بماند و به دست نسل جوان نرسد؛ بلکه باید با تولید آثار هنری، ویدیوهای اثرگذار و محصولات پرتوان چندرسانه‌ای به میدان آمد. در مقالات علمی و پژوهشی، راهکارهای متعددی وجود دارد، اما هنر اصلی تبدیل این پژوهش‌ها به اثر هنری جذاب است. در این راستا، همکاری و همفکری مشترک میان مرکز نور و مجموعه آموزش و پرورش یک ضرورت است؛ زیرا معلمان، مشاوران و مربیان پرورشی به دلیل مشغله‌های اجرایی، فرصت تدوین و تبدیل این پژوهش‌ها به بسته‌های مستند و پاسخ‌های کاربردی را ندارند و این وظیفه بر عهده ما و مراکز تخصصی است.

تحول دیجیتال نخبگانی و شتاب نسل نوجوان در عصر هوش مصنوعی

استاندار قم تصریح کرد: جایگاه پژوهشی مرکز نور با ارائه خدمات علمی نوین، به‌ویژه با فعال‌سازی نسخه‌های همراه و موبایلی، نعمتی بزرگ برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و طلاب است و روند کارهای تحقیقاتی و مقاله‌نویسی را کاملاً متحول کرده است.

وی تاکید کرد: از منظر اجرایی نیز باید توجه داشت که وضعیت نسل جدید تغییر کرده است؛ دانش‌آموزان دبیرستانی و نسل نوجوان ما امروزه در حوزه سواد دیجیتال، بدون واسطه و به‌طور مستقیم با ابزارهای هوش مصنوعی در ارتباط هستند و لزوماً منتظر تغذیه و راهنمایی‌های مرسوم مدرسه نمی‌مانند. همان‌طور که در جلسه اشاره شد، اگر ما خدمات و دستاوردهای اصیل پژوهشی را به‌موقع به نوجوانان و جوانان معرفی نکنیم، فاصله ایجاد می‌شود و زمانی به سراغ آن‌ها می‌رویم که نوجوان با پیامدها و چالش‌های فضای مجازی درگیر شده است.

آموزش هوش مصنوعی به مدیران و ارتقای ساختارهای اجرایی

نماینده عالی دولت در استان قم ادامه داد: در کنار توجه به مخاطب و مصرف‌کننده نهایی، لازم است ساختارهای میانی مدیریت را نیز توانمند سازیم. پیشنهاد مشخص اجرایی ما این است که با بهره‌گیری از توان آموزشی و فناورانه مرکز نور، دوره‌های آموزشی کاربردی برای مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شود تا هم با ابعاد فضای جدید و آخرین تحولات هوش مصنوعی آشنا شوند و هم نحوه به‌کارگیری آن را بیاموزند. همچنین باید ارتباط ساختارهای اجرایی و تصمیم‌ساز، نظیر کمیته تولید محتوای شورای فضای مجازی استان، با مراکز تخصصی و دانشگاهی به شکلی ساختاریافته و منسجم برقرار شود.

پاسخ‌های چندبُعدی و لینک‌محور برای گره‌گشایی از چالش‌های استان

بهنام جو اظهارکرد: درباره مسائل گوناگون فرهنگی و اجتماعی، پژوهش‌های متعددی در ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی، محیطی و سیاسی انجام گرفته و شاید در خصوص یک معضل خاص، ده‌ها مقاله علمی معتبر وجود داشته باشد. اگر بتوان این دستاوردهای پژوهشی را در قالب پاسخ‌های منسجم، چندبعدی، کاربردی و لینک‌محور (با ارجاع مستقیم به متن پژوهش‌ها) تدوین و استخراج کرد، با به‌کارگیری هوش مصنوعی و توانمندی‌های مرکز نور، ارتقای بسیار چشمگیر و مؤثری در نظام تصمیم‌گیری، حل مسائل استان و پاسخ‌گویی به نیازهای نسل جوان رخ خواهد داد.

وی در پایان گفت: مجدداً از میزبانی ارزشمند و تلاش‌های ماندگار شما عزیزان در مرکز نور تشکر می‌کنم و آمادگی کامل استانداری را برای حمایت از طرح‌ها و گسترش تعاملات اعلام می‌دارم.