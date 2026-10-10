تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود و رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال جاری و تا ۱۴ مهرماه ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار ارز این حوزه تامین شده است و تا پایان سال برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی نگرانی وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

لازم به ذکر است سال گذشته در مجموع حدود ۴.۷ میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت که رکورد سال‌های گذشته محسوب می‌شد.

خاطرنشان می‌شود فرآیند تخصیص ارز، کاملاً سیستمی است و اولویت‌ها از سوی وزارت بهداشت مشخص و تخصیص صرفاً بر اساس نظر وزارتخانه متولی انجام می‌شود.

گفتنی است کمیته تخصیص ارز به صورت فصلی در دولت تشکیل و بودجه ارزی هر دستگاه ابلاغ می‌شود؛ دستگاه‌ها موظف‌اند بر اساس آن ثبت سفارش‌ها را مدیریت کنند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، ارز دارو
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