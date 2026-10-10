باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد – اسماعیل عاقلی درنشست خبری درجمع خبرنگاران استان به مناسبت روز ملی استاندارد گفت: از مهرماه سال گذشت تا کنون ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد استان بازدید استاندارد شده‌اند که مابا خرید ۳۸۵ نمونه کالا وضعیت استانداردشان را بررسی کردیم که ۱۸ درصد عدم انطباق گزارش شد.

وی افزود: همچنین درمناسبت‌های مختلف و ایامی که کالا‌ها پرمصرف می‌شود مثل ماه رمضان و عیدنوروز ۴۸ نمونه کالا خریداری واز نظر استاندارد کیفیت بررسی شد.

عاقلی تصریح کرد: همچنین ما مقوله‌ای بنام پیش کنترل بسته بندی داریم که حجم ومقداربسته بندی کنترل میشود که در این بخش نیز ۲۵۵۰ مورد کالا خریداری ۱.۸۵ درصد کسر وزن داشتیم.

وی گفت: ۴۶۳۴ مورد آزمون باسکول وترازو‌های صنعتی را داشتیم ودرخصوص استاندارد نازل سوخت نیز ۲۰۵۴ نازل سوخت بنزین و۱۱۶ نازل گاز کنترل شد.

وی با اشاره به جرم انگاری و ابطال پروانه واحد‌ها یا کالا‌های غیراستانداردطبق ضوابط، بیان کرد: ۱۱۴ پروانه تمدید در این مدت داشتیم و ۱۰۰ پروانه نیز ابطال یاتعلیق شدند.

عاقلی با اشاره به بازدید استاندارد از محموله‌های صادراتی و وارداتی، اظهار کرد: ۸۰۳۸ محموله صادراتی بازرسی و برایشان گواهی صادراتی صادر شد وبرای مجوز واردات ۲۰۳۲ کالا نیزبازدید شد.

مدیرکل اداره استاندارد استان کرمان تصریح کرد: در بحث استاندارد سازی لوازم ورزشی موجود درپارک‌ها نیز ۱۵۰۲ مورد بازدید داشتیم و ۱۰۰ استاندارد نیز درکل بازنگری و ۲۰ استاندارد جدید نیز دراداره کل ما درحوزه‌های مختلف تدوین شده است.

عاقلی از اعلام جرم علیه مجموعه‌های بدون استاندارد خبرداد وافزود: ۳۵۶۶ مورد بازدید برای بررسی مسائل حقوقی انجام شده که ۱۰۳ مورد اعلام جرم شده که ۳۰ مورد فاقد علامت و یک مورد جعل علامت استاندارد به سیستم قضایی استان معرفی شدند.

وی با بیان اینکه اداره استاندارد کرمان دبیر منطقه ۴ کشوراست اظهار کرد: ۵ استان زیرمجموعه این دبیرخانه است.

عاقلی گفت: هرساله براساس رتبه ملی و استانی از واحد‌های برتر تجلیل می‌شود که ۲ واحد ملی داریم ازبین ۴۰ واحدکشوری و یک مدیر کنترل کیفی نمونه نیز از کرمان یک نفرمعرفی شده است.

وی با اشاره به رتبه دوم جشنواره رجایی کشور افزود: ما در توسعه فرهنگ نمازنیز رتبه کشوری داشتیم.

مدیرکل استاندارد استان از اعلام جرم برای ۲۳ آسانسور درمراکز عمومی استان خبرداد وگفت: این آسانسور‌ها درادارات ومجتمع‌های پزشکی وعمومی قرار دارند که بعضا درحال اصلاحات هستند.

وی در خصوص استاندارد محصولات صادراتی نیز بیان کرد: پسته استاندارد‌های مختلف میکروبی و شیمیایی وسموم دارد برای صادرات ما دو نظارت کنترل کیفی روی محصول داریم، اما بسته به بازار هدف آزمون افلاتوکسین به طورمثال که نمونه استاندارد اروپا است که اتحادیه اروپا برای پسته ما تایید آزمایشگاه واقع در رفسنجان و کرمان را فقط برای تاییدیه قبول دارد.

وی افزود:درخصوص استاندارد پسته، حتی اگربا کیفبت بالا صادرات انجام شود، چون ازکشورمسیر مستقیم برای صادرات نداریم و ممکن است در انبار بماند پسته ممکن است درنهایت با مشکل مواجه شود و برگشت بخورد.

وی از ایجاد تفاهم نامه همکاری با وزارت بهداشت برای نظارت واستاندارد اقلام خوراکی ومیوه وسبزیجات خبرداد وگفت: با این تفاهم وظیفه نظارت برهر دو دستگاه است وقطعا موازی کاری‌هایی هم رخ می‌دهد.