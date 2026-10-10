مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از انجام ۵۵۰ عملیات زنده‌گیری حیوانات و پرندگان در هفت ماه نخست امسال خبر داد و بر ضرورت پرهیز شهروندان از نزدیک شدن به حیوانات وحشی و اقدام خودسرانه برای گرفتن آنها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جان‌فشان نوبری با اشاره به تداوم خدمات تخصصی آتش‌نشانان در حوزه زنده‌گیری و انتقال ایمن حیوانات اظهار کرد:آتش‌نشانان تبریز در کنار ماموریت‌های اطفای حریق و امداد و نجات در موارد مختلف برای زنده‌گیری حیوانات و پرندگان یا انتقال ایمن آنها به محیط امن طبیعت اقدام کرده‌اند.
 
وی با اشاره به یکی از این ماموریت‌ها افزود: یک بهله عقاب در منزل مسکونی واقع در منطقه ائل‌گلی تبریز مشاهده شد که نیرو‌های آتش‌نشانی با حضور در محل و رعایت اصول ایمنی این پرنده را بدون آسیب زنده‌گیری کردند.
 
وی خاطرنشان کرد: عملیات زنده‌گیری حیوانات و پرندگان به مهارت، تجهیزات مناسب و رعایت اصول ایمنی نیاز دارد از این رو شهروندان در صورت مشاهده حیوانات وحشی یا گرفتار باید از نزدیک شدن به آنها و اقدام خودسرانه پرهیز کرده و موضوع را به آتش‌نشانی اطلاع دهند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: سازمان آتش نشانی ، زنده گیری حیوانات
خبرهای مرتبط
زنده گیری خرس مهاجم در هوراند 
نجات خرس قهوه‌ای از تله شکارچیان در خداآفرین
زنده گیری مار عظیم الجثه در عجب شیر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازدید دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای از مدرسه آسیب‌دیده در حمله دشمن
شادی مردم هدف نمایشگاه روستاییان و عشایر است
آخرین اخبار
بازدید دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای از مدرسه آسیب‌دیده در حمله دشمن
شادی مردم هدف نمایشگاه روستاییان و عشایر است
زنگ خطر تخریب مراتع در دامنه کوه گوشیر مراغه
انجام ۵۵۰ عملیات زنده‌گیری حیوانات و پرندگان در تبریز
رتبه دوم کلیبر در تولید و خرید تضمینی گندم
ارائه بیش از ۷۹ هزار مشاوره تلفنی رایگان در آذربایجان شرقی
لایروبی و بازگشایی حریم و بستر رودخانه مردق چای در مراغه