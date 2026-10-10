باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جان‌فشان نوبری با اشاره به تداوم خدمات تخصصی آتش‌نشانان در حوزه زنده‌گیری و انتقال ایمن حیوانات اظهار کرد:آتش‌نشانان تبریز در کنار ماموریت‌های اطفای حریق و امداد و نجات در موارد مختلف برای زنده‌گیری حیوانات و پرندگان یا انتقال ایمن آنها به محیط امن طبیعت اقدام کرده‌اند.



وی با اشاره به یکی از این ماموریت‌ها افزود: یک بهله عقاب در منزل مسکونی واقع در منطقه ائل‌گلی تبریز مشاهده شد که نیرو‌های آتش‌نشانی با حضور در محل و رعایت اصول ایمنی این پرنده را بدون آسیب زنده‌گیری کردند.



وی خاطرنشان کرد: عملیات زنده‌گیری حیوانات و پرندگان به مهارت، تجهیزات مناسب و رعایت اصول ایمنی نیاز دارد از این رو شهروندان در صورت مشاهده حیوانات وحشی یا گرفتار باید از نزدیک شدن به آنها و اقدام خودسرانه پرهیز کرده و موضوع را به آتش‌نشانی اطلاع دهند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما