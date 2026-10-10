باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنگنده‌ها و پهپاد‌های رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای را علیه چندین منطقه در جنوب لبنان انجام دادند و هم‌زمان، توپخانه این رژیم نیز مناطقی از جنوب این کشور را هدف قرار داد.

یک پهپاد اسرائیلی شهرک النبطیه الفوقا را هدف حمله قرار داد. این حمله هم‌زمان با عملیات گسترده جست‌و‌جو و پاک‌سازی نیرو‌های اسرائیلی در اطراف شهرک برعشیت انجام شد.

بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش اسرائیل شهرک المنصوری را گلوله‌باران کرد و جنگنده‌های این رژیم نیز اطراف شهرک‌های النبطیه الفوقا و کفرتبنیت را بمباران کردند. منطقه وادی الحجیر نیز از دیگر اهداف حملات هوایی اسرائیل بود.

در همین حال، ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که یک افسر این رژیم در پی واژگونی یک خودروی نظامی از نوع هاموی در جریان عملیات نظامی در منطقه لیتانی کشته شده است. در این حادثه همچنین سه نظامی دیگر به‌طور سطحی زخمی شدند.

منبع: الجزیره