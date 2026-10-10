باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز در آیین ملی آغاز سال زراعی جدید که در کرج برگزار شد، گفت: یاد و خاطره شهدایی که از میان کشاورزان، تولیدکنندگان و همکاران در دو جنگ اخیر به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم. در این دو جنگ، 90 نفر از همکاران ما به شهادت رسیدند.

وی مطرح کرد: ما سالانه در چنین برنامه‌ای، اقدامات اجرایی خود را برای سال پیش رو با همکارانمان در سراسر کشور به اشتراک می‌گذاریم و در پنل‌های تخصصی مختلف، مسائل و موارد دنبال می‌شوند و با حضور معاونان و مدیران موضوعاتی از قبیل الگوی کشت و سایر موضوعات فنی در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نگاه علمی و دقیق رئیس‌جمهور به حوزه کشاورزی ما را راهنمایی و در رسیدن به کشاورزی دانش‌بنیان و پیشرفته کمک کرد، عنوان کرد: ما بیش از هفت جلسه تخصصی به ریاست رئیس‌جمهور در حوزه‌های مختلف فنی بخش کشاورزی، با مشارکت همکاران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها داشتیم.

نوری قزلجه بیان کرد: یکی از دلایل تاب‌آوری سیستم کشاورزی و امنیت غذایی ما در این شرایط سخت نیز همین موضوعات و رهنمودها بود. در برخی موارد، همین تلنگرها به پیشرفت این بخش کمک کرد. تأمین مایحتاج ضروری کشور در طول یک‌ونیم سال گذشته، توأم با جنگ، تحریم و محاصره، یکی از آثار این نگاه بود.

وی با اشاره به اینکه سیستم کشاورزی کشور تاب‌آوری بی‌نظیری از خود نشان داد که مورد توجه هم قرار گرفت، اظهار کرد: بخش کشاورزی با وجود سختی شرایط و محدودیت‌های بسیار قابل‌توجهی که وجود داشت، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. بخش کشاورزی پیشتاز رشد اقتصادی کشور است.

نوری‌قزلجه گفت: آرامش موجود در بازار، عرضه و تقاضای مناسب و متناسب محصولات و صادرات به‌اندازه، همگی از آن نگاه علمی و فناورانه نشات گرفته است. تکمیل سامانه‌ها، تدوین آمار و اشراف بیشتر، بسیار مورد تأکید بود؛ مدیر این حوزه باید بداند چه دارد، چقدر نیاز است، چقدر مازاد دارد و چقدر با کسری مواجه است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اکنون با تکمیل سامانه‌های هوشمند، شاهد این تنظیمات هستیم، اظهار کرد: دیگر در کشور با نوسانات عرضه گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و این محصولات مواجه نیستیم؛ نوساناتی که حتی در کتاب‌های اقتصادی به‌عنوان یک عرف شناخته شده و جنبه علمی هم پیدا کرده بودند.

وی افزود: ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره داده می‌شد، در انتها به حساب خانوارها واریز شد و دقیق‌ترین روش پرداخت یارانه و کمک به معیشت مردم اتفاق افتاد. درست است که بخشی از سرمایه در گردش از بخش خارج و بخشی از آن جبران شد، اما خروج چنین سرمایه‌ای به ارزش نزدیک به 10 میلیارد دلار از بخش کشاورزی سخت بود.

نوری‌قزلجه ادامه داد: با این حال، در کنار آن آثار و برکات زیادی داشت که به آن‌ها اشاره کردند؛ افزایش دوبرابری تولید دانه‌های روغنی و نزدیک به سه‌برابری تولید ذرت دانه‌ای و سایر محصولات مشابه، ناشی از این نگاه درست و سیاست‌گذاری صحیح در این بخش بود که بسیار کمک کرد.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: تا چه زمانی می‌توانستیم ذرت و جو را با قیمت 11 هزار تومان در بازار عرضه کنیم و بعد انتظار داشته باشیم کشاورزی که تولید محصول برایش 40 تا 45 هزار تومان تمام شده، با این قیمت محصول خود را عرضه کند و به کشت ادامه دهد؟ دور باطل در این بخش تمام شد و این گره‌گشایی بزرگ اتفاق افتاد.

وی با تأکید بر اهمیت صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: ما به صادرات در بخش کشاورزی صرفاً از منظر ارزآوری نگاه نمی‌کنیم؛ صادرات تنظیم‌کننده بازار و حمایت‌کننده همه تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. از یک سال قبل به بازرگانان اعلام می‌کنیم تا بدانند در سال بعد، در چه زمان‌هایی احتمالاً برای کالاهای محدودیت داریم و سایر کالاها را کاملاً آزاد گذاشته‌ایم.

نوری‌قزلجه با بیان اینکه اینکه توازن واردات و صادرات را هم داشته باشیم، یکی دیگر از نکات کلیدی بود که بسیار کمک کرد و با اشاره به تلاش‌های رئیس‌جمهور برای پایان دادن به شرایط جنگی کشور اذعان کرد: شما بسیار تلاش می‌کنید تا مذاکرات به نتیجه برسد و سایه جنگ از سر این کشور برداشته شود.

وزیر جهاد کشاورزی اذعان کرد: می‌دانیم که تیم مذاکره‌کننده نیز تحت نظر شما و با مجوزهای صادرشده، کار را با جدیت دنبال می‌کند. این کار درست و صحیح است و عقلای جهان نیز همین را می‌خواهند. نه‌تنها ما، بلکه کل جهان از اقدامات نابخردانه آمریکا و صهیونیست‌ها متضرر شده و غذا و انرژی در جهان تحت تأثیر این جنگ قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طبیعتاً ما نیز تحت تأثیر آن هستیم، مطرح کرد: می‌دانیم که شما دغدغه ریال‌به‌ریال هزینه‌هایی را دارید که به سبد خانوار ایرانی تحمیل می‌شود، بنابراین، راه درست این است که این اقدامات به نتیجه برسد اما اگر خدای‌نکرده مذاکرات به نتیجه نرسد، ما با عزت و افتخار در اوج و در مرحله پیروزی هستیم و دنیا حق را به ما می‌دهد.

نوری‌قزلجه افزود: بنابراین به دنبال پایان این داستان هستیم اما اگر اتفاقی نیفتاد و دشمنان لجوج خواستند عزت این مردم و کشور را مخدوش کنند، لازم است این اطمینان خاطر را داشته باشید که این جمع حاضر که بخشی از کارگزاران حضرت‌عالی در حوزه کشاورزی و تأمین غذای کشور هستند، در کنار کشاورزان اجازه نخواهند داد گزندی از ناحیه کشاورزی و مواد غذایی به این کشور وارد شود.