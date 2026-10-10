وزیر جهاد کشاورزی از ساماندهی بازار محصولات اساسی و مهار نوسانات فصلی عرضه به‌واسطه استقرار سامانه‌های هوشمند، تدقیق آمار تولید و اجرای الگوی کشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: نگاه دقیق و دانش‌محور به این حوزه، راهگشای اصلی حرکت به سمت کشاورزی پیشرفته و دانش‌بنیان بوده است.

وی افزود: چندین جلسه تخصصی راهبردی با ریاست شخص رئیس‌جمهور و با حضور مدیران اجرایی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در خصوص مباحث فنی بخش کشاورزی برگزار شد که رهنمودهای حاصل از آن، نقشی کلیدی در ارتقای تاب‌آوری امنیت غذایی ایفا کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سیستم غذایی کشور در دوره سخت توام با تحریم‌ها و تنگناها، تاب‌آوری کم‌نظیری از خود نشان داد و موفق شد مایحتاج اساسی جامعه را به بهترین شکل تامین کند.

به گفته وی، امروز شاهد آن هستیم که بخش کشاورزی توانست پیشتاز رشد اقتصادی در کشور باشد.

نوری قزلجه ادامه داد: آرامش حاکم بر بازار، دستاورد تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های علمی و فناورانه است. با تکمیل سامانه‌های هوشمند و اشراف کامل مدیریتی بر میزان دقیق موجودی، نیاز، مازاد و کسری محصولات، امروز بازار محصولات اساسی سبزی و صیفی نظیر سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی از نوسانات مقطعی عبور کرده و به ثبات پایدار رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: عزم جدی مجموعه وزارتخانه در پیگیری برنامه الگوی کشت است و تمام معاونان، مدیران ستادی، استانی و شهرستانی با هم‌افزایی همه‌جانبه، اجرای دقیق برنامه‌های فنی و دانش‌بنیان را در سال زراعی جدید در دستور کار دارند.

نوری قزلجه با اشاره به تلاش‌های دولت در سیاست های خارجی گفت: رئیس جمهور تلاش‌های بسیار گسترده‌ای انجام می‌دهند تا مذاکرات به نتیجه برسد و سایه جنگ از کشور دور شود.

وی افزود: تیم مذاکره‌کننده نیز تحت نظر و هدایت رئیس جمهور و بر اساس مجوزهای صادرشده، کار را با جدیت کامل دنبال می‌کند؛ چراکه راه عقلانی و درست برای تامین منافع کشور همین مسیر است.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: امروز تمام دنیا از اقدامات نابخردانه آمریکا متضرر شده و بخش‌های غذا و انرژی در سطح جهانی تحت تاثیر این جنگ و تنش‌ها قرار گرفته است.

وی گفت: همه ما به‌خوبی می‌دانیم و دغدغه داریم که این هزینه‌ها بر سبد معیشت و خرید خانوارها در ایران تحمیل می کند بنابراین دنبال پایان این داستان با عزت هستیم اگر دشمنان لجوج عزت این مردم را مخشوش کنند این اطمینان خاطر را داشته باشید این جمع حاضر که در حوزه تامین غذا هستند در کنار کشاورزان گزندی به این کشور و مواد غذایی وارد نمی شود.

برچسب ها: الگوی کشت ، کشت محصول
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