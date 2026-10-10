باشگاه خبرنگاران جوان - عظیم اعتمادی در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به اینکه وزارت نیرو حدود 25 سال در حوزه انتقال برق افغانستان حضور فعال دارد، افزود: در جلسه مشترک با وزیر آب و انرژی افغانستان و مدیران ارشد شرکت برشنا مقرر شد تا علاوه بر حوزه انتقال در بخش تولید برق نیز همکاری خوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه این همکاری در حوزه توسعه ظرفیت، آموزش، تعمیرات و نگهداری، تامین قطعات و بازسازی تجهیزات نیروگاهی خواهد بود، ادامه داد: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان شرکت‌های برق حرارتی، توانیر و برشنا در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق به امضا رسید.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه بخش تولید برق ایران امسال برای نخستین بار در نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه افغانستان حضور پیدا کرده است، بیان کرد: در این نمایشگاه ارتباطات خوبی برای ورود هر چه بیشتر ایران به بازار مناسب افغانستان به ویژه در حوزه تولید برق برقرار شده است.

اعتمادی با تاکید بر اینکه درصدد همکاری‌های بلندمدت در حوزه تولید برق افغانستان هستیم، گفت: براساس افق پیش‌روی شرکت برشنا مقرر شده تا ظرفیت نیروگاه‌های این کشور به پنج هزار مگاوات افزایش پیدا کند که در این عرصه وزارت نیروی ایران می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کند.

منبع: وزارت نیرو