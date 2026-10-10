باشگاه خبرنگاران جوان - عظیم اعتمادی در حاشیه مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به اینکه وزارت نیرو حدود 25 سال در حوزه انتقال برق افغانستان حضور فعال دارد، افزود: در جلسه مشترک با وزیر آب و انرژی افغانستان و مدیران ارشد شرکت برشنا مقرر شد تا علاوه بر حوزه انتقال در بخش تولید برق نیز همکاری خوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه این همکاری در حوزه توسعه ظرفیت، آموزش، تعمیرات و نگهداری، تامین قطعات و بازسازی تجهیزات نیروگاهی خواهد بود، ادامه داد: در همین راستا تفاهمنامهای سهجانبه میان شرکتهای برق حرارتی، توانیر و برشنا در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق به امضا رسید.