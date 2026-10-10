نوزاد دختر که شش ماه از آمدنش به دنیا نگذشته، حالا نامش در میان کوچک‌ترین خیران آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تهران ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوزاد دختر که شش ماه از آمدنش به دنیا نگذشته، حالا نامش در میان کوچک‌ترین خیران آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تهران ثبت شده است؛ دختری که مادرش از دوران بارداری، سلامتی او را با آزادی زندانیان گره زده و تاکنون زمینه آزادی سه زندانی را فراهم کرده است.

قصه این نذر از زمانی آغاز شد که این دختر هنوز به دنیا نیامده بود. مادرش در دوران بارداری، به نیت سلامتی فرزندش تصمیم گرفت به جای انجام برخی هزینه‌ها، مبلغی را برای آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد اختصاص دهد. به این ترتیب، نخستین زندانی به نیت کودکی که هنوز در انتظار تولد بود، از زندان آزاد شد.

با تولد دختر، این نذر برای مادرش پایان نیافت. او این بار نیز به جای برخی هزینه‌های اضافی، مبلغی را برای آزادی یک زندانی دیگر اختصاص داد تا دومین پدر گرفتار در زندان، فرصت بازگشت به خانه و خانواده‌اش را پیدا کند.
حالا دختر شش‌ماهه شده و مادر بار دیگر برای سلامتی او دست به کار شده؛ این بار نیز یک زندانی جرایم غیرعمد با کمک این خانواده از زندان آزاد شده است تا تعداد زندانیانی که به نیت سلامتی این کودک آزاد شده‌اند، به سه نفر برسد.

سه زندانی که هر کدام به دلیل مشکلات مالی یا سهل‌انگاری گرفتار شده و از خانواده‌هایشان دور مانده بودند، حالا با نذر مادری برای سلامتی دختر کوچکش فرصت بازگشت به خانه را پیدا کرده‌اند.

عباس کشانی، مدیر ستاد مردمی دیه استان تهران، با اشاره به این اقدام خیرخواهانه گفت: هر کمک، حتی اگر در ابتدا کوچک به نظر برسد، می‌تواند گره‌ای از زندگی یک خانواده باز کند. به گفته او، این خانواده از دوران بارداری تا شش‌ماهگی فرزندشان، هر بار سلامتی او را به آزادی یک زندانی گره زده‌اند و حاصل این نذر، بازگشت سه نفر از زندان به آغوش خانواده‌هایشان بوده است.

برچسب ها: دیه ، آزادی زندانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
نذرشان قبول 🤲
انشاءالله درپناه خدا باشند💖🤲
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۱۸:۴۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
بسلامتی. انشاءالله نذرتان مقبول.
۰
۰
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