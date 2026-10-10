توانیر از برآورد مصرف غیرمجاز تا ۲۴۰۰ مگاوات برق در حوزه رمزارزها و پیگیری طرح دوفوریتی در مجلس برای افزایش مجازات متخلفان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رضا بهرامی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حقوقی صنعت برق اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز از جمله پدیده‌هایی است که متأسفانه در کشور گسترش یافته و قوانین و مقررات موجود، از بازدارندگی کافی برای مقابله مؤثر با این تخلف برخوردار نیستند.

او افزود: نبود بازدارندگی کافی می‌تواند زمینه را برای افزایش تخلفات و ترغیب افراد به استفاده غیرمجاز از برق فراهم کند. این موضوع علاوه بر تشدید ناترازی برق کشور، به تجهیزات و لوازم برقی مشترکانی که به‌صورت قانونی از برق استفاده می‌کنند نیز آسیب می‌رساند و حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ضرورت همکاری دستگاه قضایی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز

بهرامی با تأکید بر اهمیت تعامل صنعت برق با دستگاه قضایی تصریح کرد: در جلسات مشترک با مسئولان قضایی، ابعاد مختلف این تخلفات و خسارت‌های ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز برای شبکه برق کشور تبیین می‌شود. خوشبختانه در استان فارس همکاری مطلوبی میان صنعت برق و دستگاه قضایی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: دادستان مرکز استان، دادستان‌های شهرستان‌ها و رئیس‌کل دادگستری استان اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارند و در این زمینه، درک مشترکی از خسارت‌های ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز و ضرورت برخورد با آن ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی ابعاد حقوقی و قضایی این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثرتر در آینده باشد.

دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و تجاوز به حریم خطوط برق؛ از دیگر چالش‌های صنعت برق

بهرامی با اشاره به دیگر تخلفات در حوزه صنعت برق گفت: دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، سرقت تجهیزات شبکه برق و تجاوز به حریم خطوط و تأسیسات برق از دیگر مواردی است که مقابله با آنها نیازمند حمایت و همکاری دستگاه قضایی است.

او افزود: در برخی موارد، افراد به دلیل ناآگاهی یا به‌صورت عمدی، با ساخت‌وساز یا درختکاری در حریم خطوط برق، زمینه آسیب به شبکه را فراهم می‌کنند. این اقدامات علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین برق مطمئن و پایدار برای مردم، می‌تواند خطرات جانی و مالی جدی برای خود این افراد نیز به همراه داشته باشد.

بهرامی تأکید کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز و تجاوز به حریم خطوط برق، از مهم‌ترین مسائل حقوقی صنعت برق هستند که رسیدگی مؤثر به آنها مستلزم همکاری مستمر دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های مسئول است.

برآورد مصرف غیرمجاز ۲ هزار تا ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برق برای استخراج رمزارز

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر در ادامه، با اشاره به برآورد میزان مصرف برق در حوزه استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: در دوره‌ای که دسترسی به اینترنت بین‌الملل با اختلال مواجه شد، میزان مصرف برق مرتبط با فعالیت استخراج رمزارز مورد بررسی قرار گرفت. با تطبیق داده‌های مربوط به وضعیت شبکه و مصرف برق، برآورد شد که حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برق به‌صورت غیرمجاز در این حوزه مصرف می‌شود.

او افزود: این میزان مصرف، معادل برق مورد نیاز چهار استان غیرصنعتی کشور است و نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز می‌توانند فشار قابل‌توجهی بر شبکه برق وارد کنند.

بهرامی با اشاره به نقش نهاد‌های مسئول در شناسایی و مقابله با این تخلفات گفت: اقدامات مؤثری با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، دستگاه قضایی و کارکنان صنعت برق انجام شده است. همچنین گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و برخورد با متخلفان داشته‌اند.

ضرورت تصویب قوانین بازدارنده‌تر

او با تأکید بر تداوم فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان مراکز و افرادی وجود دارند که به‌صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو، برخورد جدی‌تر و تدوین قوانین بازدارنده‌تر ضروری است.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا، طرحی دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که امیدواریم با تصویب هرچه سریع‌تر آن، زمینه افزایش بازدارندگی قانونی و برخورد مؤثرتر با استفاده غیرمجاز از برق، به‌ویژه در حوزه استخراج رمزارز، فراهم شود.

منبع: شرکت برق منطقه‌ای فارس

برچسب ها: استخراج رمز ارز ، مصرف برق ، شرکت توانیر ، طرح دوفوریتی ، مجازات
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