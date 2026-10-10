آیا طاعون یک تهدید جدی است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته متخصص بیماری های عفونی طاعون یک بیماری عفونی باکتریایی است که در گذشته نیز در مناطق مختلف جهان، از جمله ایران، مشاهده شده است. این بیماری انواع مختلفی دارد و بسته به نوع آن، می‌تواند بخش‌های متفاوتی از بدن را درگیر کند. نوع ریوی طاعون از طریق تماس تنفسی منتقل می‌شود و تشخیص زودهنگام بیماری، نقش مهمی در آغاز درمان دارد.

به گفته این کارشناس، برخلاف گذشته که امکانات درمانی محدود بود، امروزه آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان طاعون در دسترس هستند. او همچنین با اشاره به خبرهای منتشرشده درباره روسیه، می‌گوید مورد جدیدی از این بیماری شناسایی نشده و در حال حاضر شواهدی از شیوع گسترده آن وجود ندارد.