باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- علی‌اصغر دریایی اظهار کرد: در راستای فعال‌سازی دبیرخانه غیرمتمرکز استانی بزرگ‌ترین رویداد ملی مد و لباس کشور، هفت نشست تخصصی با تمرکز بر ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد لباس کُردی برنامه‌ریزی شده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس استان افزود: بهره‌گیری از توان پنج کمیته تخصصی، محور اصلی برگزاری این نشست‌هاست تا جایگاه لباس کُردی به‌عنوان یکی از غنی‌ترین پوشش‌های بومی کشور، با رویکردی علمی و خلاقانه در مقیاس ملی معرفی و بازتعریف شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به زمان برگزاری این برنامه‌ها گفت: این نشست‌ها از ۱۸ مهرماه آغاز شده و تا ۱۲ آبان‌ماه در سنندج ادامه خواهد داشت و بخشی از برنامه‌های استان برای حضوری مؤثر در جشنواره ملی «کشف ایران» به شمار می‌رود.

دریایی با تأکید بر پیوند عمیق پوشاک محلی با هویت تاریخی و فرهنگی مردم کردستان بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از هویت تمدنی مردم این منطقه در هماهنگی لباس‌های بومی با اقلیم جغرافیایی و فرهنگ ریشه‌دار این سرزمین نمود یافته است؛ ظرفیتی ارزشمند که می‌تواند با بهره‌گیری از خلاقیت طراحان و نگاه نوآورانه، در عرصه مد و لباس معاصر نیز جایگاه شایسته‌ای پیدا کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان همچنین از تمامی فعالان حوزه مد و لباس، طراحان و به‌ویژه دانش‌آموختگان رشته طراحی و دوخت دعوت کرد با مشارکت فعال در این رویداد، در معرفی اصالت، پیشینه و ظرفیت‌های فرهنگی لباس کُردی در سطح ملی نقش‌آفرینی کنند.