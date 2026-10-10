رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با زمینه‌های فرار مالیاتی و پولشویی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر روز شنبه در بازدید از مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه و هوشمند در نظام نظارتی کشور، اظهار کرد: مقابله مؤثر با فساد و جرایم اقتصادی، مستلزم شناسایی به‌موقع جریان‌های مالی مشکوک، بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات دقیق و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تحلیلی در فرآیند‌های نظارتی، بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی تأکید کرد و از آمادگی سازمان برای به‌کارگیری ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط در این مسیر خبر داد.

جهانگیر با اشاره به مجموعه ۱۰ جلدی سند ملی ارزیابی ریسک که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است، بر ضرورت تبیین مفاهیم، الزامات و نتایج این سند برای مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و آموزش و آگاه‌سازی مدیران را از الزامات ارتقای اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با مدیران مرکز اطلاعات مالی با اشاره به موضوع پاسخگویی به استعلامات و تعاملات اطلاعاتی با قوه قضاییه، بر ضرورت بررسی دقیق درخواست‌ها، رعایت الزامات قانونی و صیانت از حریم خصوصی اشخاص تأکید کرد.

وی تصریح کرد: توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی باید با رعایت ملاحظات قانونی، حفظ محرمانگی اطلاعات و استفاده مسئولانه از داده‌های مالی همراه باشد تا ضمن تسهیل انجام مأموریت‌های نظارتی و قضایی، حقوق اشخاص نیز مورد صیانت قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از ابزار‌های تجاری، شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مورد توجه قرار داد و در همین راستا، به معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان مأموریت داد با استفاده از ظرفیت‌های مرکز اطلاعات مالی، موضوع را در کمیته ارزی پیگیری و وضعیت ساماندهی این کارت‌ها را بررسی کند.

پیگیری ساماندهی صندوق‌ها و بررسی آسیب‌ها و خلأ‌های موجود در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این بازدید بود.

ضرورت نظارت بر عملکرد متولیان مبارزه با پولشویی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیز تأکید کرد.

وی، رسیدگی به ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول، پیگیری اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام‌شده را از محور‌های مهم همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی دانست و بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای رفع کاستی‌های موجود تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی همچنین معاون راهبردی و مدیریت منابع را بر تدوین برنامه بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرد.

در ادامه این نشست، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، گزارشی از مهم‌ترین تعاملات، اقدامات مشترک و زمینه‌های همکاری این مرکز با سازمان بازرسی کل کشور ارائه و ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد.

در این بخش، موضوعات مرتبط با تبادل اطلاعات، شناسایی رفتار‌های مالی پرخطر، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: فساد مالی ، پولشویی
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