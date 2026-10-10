رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، از آغاز واریز سود سنواتی سهام عدالت به حساب بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از مشمولانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسگر توکلی رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، از آغاز واریز سود سنواتی سهام عدالت به حساب بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از مشمولانی خبر داد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون به دلایل مختلف سود خود را دریافت نکرده بودند.

او گفت: بخش عمده این افراد به دلیل نداشتن شماره حساب معتبر و مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه سجام از دریافت سود محروم مانده بودند.

توکلی افزود: با همکاری سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات این افراد شناسایی و سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شده است.

او گفت: میزان سود پرداختی برای دارندگان برگه سهام عدالت ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و این رقم برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به حدود ۲۳ میلیون تومان می‌رسد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، با هشدار درباره پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری‌های اینترنتی، افزود: برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به کلیک روی لینک یا پرداخت وجه نیست و سهامداران باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند.

توکلی همچنین با اشاره به مطالبات باقی‌مانده سهامداران از عملکرد سال ۱۴۰۳ و سود مربوط به سال ۱۴۰۴، گفت: بخشی از سود سال ۱۴۰۳ هنوز پرداخت نشده و واریز سود سال ۱۴۰۴ نیز پس از دریافت مبالغ از شرکت‌های مربوط انجام خواهد شد.

او با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع سود سهامداران، خواستار برخورد انضباطی با شرکت‌هایی شد که در واریز سود تأخیر دارند و افزود: با تکمیل پرداخت‌ها، مبلغ سود دریافتی سهامداران با توجه به نوع سهام و دهک درآمدی متفاوت خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: سهام عدالت ، سود سهام عدالت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
چه زمانی سود سهام عدالت پرداخت میشه؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
حسن قنبری بالفکلا
۱۶:۴۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
سلام خواهشمندم مسئلولین محترم نسبت به سود سهام جاماندگان اقدامی کافی و فراوان برای این قشر کارگری که سخت محتاج این مبالغ هستن اقدامی وافر ودر خور انان انجام دهند
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
باسلام خدمت دوستان عزیز که پیگیر این مسئله بودید و لی بندهوخانواده ام که جز جاماندگان سهام عدالت هستیم هنوز شامل حالمان نشده تشکر فروان از مسولین
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