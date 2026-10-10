باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد: تازه‌ترین گزارش مؤسسه الزویر در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ۵۷ پژوهشگر دانشگاه شیراز در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان جای گرفته‌اند.

این دستاورد علمی که بر پایه شاخص‌های استنادی پایگاه اسکوپوس حاصل شده، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز اعضای هیئت علمی این دانشگاه در تولید علم و توسعه مرز‌های دانش در سطح بین‌المللی است.

در این ارزیابی سالانه، عملکرد پژوهشگران بر اساس دو محور «عملکرد استنادی در طول دوران خدمت» و «عملکرد استنادی یک‌ساله» مورد تحلیل قرار گرفته است. شاخص‌هایی نظیر تعداد مقالات، میزان استنادها، شاخص اچ و شاخص ترکیبی استناد (با احتساب و بدون احتساب خوداستنادی) از جمله معیار‌های اصلی این بررسی علمی بوده است.

بر اساس نتایج تحلیلی این گزارش، احمد عریان، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، رتبه ۱۱ و حمیدرضا پورقاسمی، استاد دانشکده کشاورزی این دانشگاه، رتبه ۷۲ جهان را در حوزه‌های تخصصی خود کسب کرده‌اند.

حضور این ۵۷ عضو هیئت علمی در فهرست دانشمندان برتر جهان، گویای ظرفیت علمی بالای دانشگاه شیراز و ثمره تلاش‌های مداوم پژوهشگران این مجموعه در عرصه تولید دانش و پاسخ‌گویی به نیاز‌های علمی کشور است. این ارزیابی‌ها می‌تواند در ارتقای جایگاه دانشگاه و شناسایی نقاط قوت پژوهشی برای مسیر‌های آتی اثرگذار باشد.

علاقه‌مندان برای مشاهده جزئیات شاخص‌های استنادی و گزارش کامل مؤسسه الزویر می‌توانند به پایگاه داده رسمی این مؤسسه مراجعه کنند.

منبع: دانشگاه شیراز