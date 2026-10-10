قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۸ مهر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۸ مهر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۲،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۳،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۳،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
قیمت خون پدرتون رو از مردم میگیرین با این ماشینای حلبی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
این قیمتها رو از کجا میگیرید قیمت های شما بازار خیلی فرق داره
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
با تشکر از مسولین متخصص ، مومن و بخصوص مفسدین و مافیای خودرو
۰
۰
پاسخ دادن
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