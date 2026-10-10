پست، حلقه اتصال فناوری، اعتماد و رفاه مردم است

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، امروز(شنبه)به مناسبت ۱۷ مهرماه، روز جهانی پست، با حضور در اداره‌کل پست استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و خدمات‌رسانی کارکنان پست قرار گرفت.

هادی حق‌شناس در این بازدید، ضمن حضور در بخش‌های مختلف اداره‌کل پست و واحدهای پردازش، توزیع و پخش مرسولات، با کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد و از تلاش‌های آنان در ارائه خدمات پستی به شهروندان قدردانی کرد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این بازدید با تبریک روز جهانی پست به فعالان این حوزه، اظهار کرد: پست از جمله مؤلفه‌های مهم در ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی کشورهاست و نقش آن در زندگی روزمره مردم، حتی با گسترش فناوری‌های نوین، همچنان پررنگ و اثرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت امانت‌داری و سرعت در ارائه خدمات پستی افزود: اعتماد عمومی به شبکه پستی بر پایه حفظ امانت مردم شکل گرفته و در کنار آن، کاهش زمان ارسال و تحویل مرسولات از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت خدمات پستی به شمار می‌رود.

استاندار گیلان با بیان اینکه هرچه کشورها توسعه‌یافته‌تر می‌شوند، نیاز به خدمات پستی نیز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: توسعه فناوری‌های ارتباطی به معنای حذف نیازهای سنتی نیست؛ همان‌گونه که با گسترش فضای مجازی، روزنامه‌ها و کتاب‌های مکتوب همچنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند، خدمات پستی نیز با وجود تحولات فناورانه، اهمیت خود را از دست نداده است.

حق‌‌شناس با اشاره به کاهش تمایل برخی افراد به مطالعه عمیق و مستمر، خاطرنشان کرد: استفاده شتاب‌زده از اطلاعات و مطالعه مطالب کوتاه در فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین مطالعه کتاب و روزنامه شود. برای افزایش عمق دانایی و تقویت قدرت تحلیل، باید فرهنگ مطالعه و توجه به منابع معتبر اطلاعاتی را تقویت کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه پستی در گیلان بیان کرد: این استان به دلیل برخورداری از منطقه آزاد انزلی و موقعیت ویژه اقتصادی و جغرافیایی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه خدمات پستی دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق از آن‌ها استفاده شود.

استاندار گیلان با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت منطقه آزاد انزلی برای تسهیل دسترسی مردم به کالاها گفت: می‌توان سازوکارهایی را بررسی کرد که مردم در نقاط مختلف کشور، بدون نیاز به حضور فیزیکی در منطقه آزاد، بتوانند از ظرفیت‌های قانونی این منطقه بهره‌مند شوند و شبکه پستی در این زمینه نقش واسطه‌ای و تسهیل‌گر ایفا کند.

به گفته حق‌شناس، در همین راستا، موضوع تدوین تفاهم‌نامه میان اداره‌کل پست، گمرک و منطقه آزاد انزلی را پیگیری خواهم کرد تا ابعاد اجرایی و قانونی استفاده از این ظرفیت بررسی شود و در صورت فراهم بودن شرایط، زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر مردم از مزایای منطقه آزاد فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه شکل‌گیری تعاونی‌های مرزنشینان و معافیت‌های مرتبط با فعالیت آن‌ها اظهار کرد: باید راهکارهایی بررسی شود که ضمن رعایت قوانین و مقررات، امکان استفاده آسان‌تر و عادلانه‌تر مردم از ظرفیت‌های اقتصادی موجود فراهم شود و در این مسیر، شبکه پستی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت خدمات پستی در کاهش ترددهای غیرضروری شهری و بین‌شهری گفت: اگر بخشی از جابه‌جایی‌هایی که مردم برای دریافت کالا یا انجام امور خود انجام می‌دهند، از طریق شبکه پستی صورت گیرد، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان شهروندان، می‌توان به کاهش ترافیک و هزینه‌های رفت‌وآمد نیز کمک کرد.

حق‌‌شناس با اشاره به تجهیزات و فناوری‌های نوین مورد استفاده در مراکز پستی، از جمله سامانه‌های رباتیک تفکیک و دسته‌بندی مرسولات، این اقدامات را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: فناوری می‌تواند سرعت، دقت و بهره‌وری فعالیت‌های پستی را افزایش دهد، اما در نهایت، جابه‌جایی و تحویل مطمئن مرسولات به مردم همچنان به شبکه پستی کارآمد و نیروی انسانی متعهد نیاز دارد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران در شکل‌گیری نظام‌های ارتباطی و انتقال مکاتبات، اظهار کرد: ایران از تمدنی ریشه‌دار برخوردار است و پیشینه فعالیت‌های پستی در تاریخ این سرزمین، مسئولیت امروز ما را برای توسعه و به‌روزرسانی این خدمات سنگین‌تر می‌کند.

استاندار گیلان با اشاره به سابقه انتقال نامه‌ها، مکاتبات حکومتی و محموله‌ها در ایران باستان افزود: کشوری با چنین پیشینه تاریخی و تمدنی، باید امروز نیز در حوزه خدمات پستی از فناوری‌های نوین بهره بگیرد و متناسب با نیازهای روز جامعه حرکت کند؛ موضوعی که خوشبختانه در مجموعه پست کشور مورد توجه قرار گرفته است.

حق‌‌شناس با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان پست استان، رضایتمندی نیروی انسانی را یکی از ارکان اصلی موفقیت سازمان‌ها دانست و تصریح کرد: هنگامی که کارکنان از شرایط کاری خود رضایت داشته باشند و با انگیزه و علاقه فعالیت کنند، این احساس مثبت به کیفیت خدمات آنان منتقل می‌شود و در نهایت مردم نیز رضایت بیشتری خواهند داشت.

وی با بیان اینکه انجام کار با عشق و رضایت قلبی، کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که یک مادر با عشق و علاقه برای فرزند خود غذا تهیه می‌کند و این محبت در نتیجه کار او نمایان می‌شود، در محیط‌های کاری نیز انگیزه درونی و احساس مسئولیت می‌تواند نتایجی ایجاد کند که صرفاً با پرداخت دستمزد به دست نمی‌آید.

منبع: روابط عمومی